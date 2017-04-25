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Здоровье

В Москве пройдет конгресс по геронтологии и гериатрии

18:1425.04.2017
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© РИА Новости . Сергей МальгавкоВ Москве пройдет конгресс по геронтологии и гериатрииВ Москве пройдет конгресс по геронтологии и гериатрии
© РИА Новости . Сергей Мальгавко

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. 27-28 апреля 2017 года в Москве состоится II Всероссийский конгресс по геронтологии и гериатрии, сообщает пресс-служба конгресса. Отличительной чертой мероприятия является широкое международное участие и поддержка ведущих международных научных сообществ — Общества гериатрической медицины Евросоюза (European Union Geriatric Medicine Society) и Международного общества сосудистого здоровья и старения (International Society of Vascular Health & Ageing).

В работе конгресса примут участие представители отечественной и международной академической и вузовской науки, главные специалисты-гериатры регионов России, врачи разных специальностей, медицинские сестры, специалисты по социальной работе, представители общественных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

География конгресса и широкий спектр участников отражают особое внимание правительства Российской Федерации к развитию гериатрической помощи в условиях растущей продолжительности жизни граждан нашей страны и подчеркивают важность развития международного сотрудничества в этой области.

Центральным событием конгресса станет пленарное заседание, в ходе которого опытом организации гериатрической помощи поделятся ведущие эксперты Франции, Великобритании, Нидерландов, Израиля и Японии, будут представлены первые результаты пилотного проекта министерства здравоохранения РФ по организации гериатрической помощи в нашей стране "Территория заботы". Участие специалистов из Японии делает конгресс важным этапом в развитии российско-японского сотрудничества.

Научная программа конгресса разработана при поддержке Общества гериатрической медицины Евросоюза и отражает важность мультидисциплинарного и межведомственного подхода к организации гериатрической службы. Программа конгресса включает симпозиумы по актуальным проблемам гериатрии для врачей разных специальностей, среднего медицинского персонала, специалистов по социальной работе. Широкое освещение получат современные подходы к оказанию гериатрической амбулаторной и паллиативной помощи, реабилитации и долгосрочному уходу. В центре внимания будут вопросы мультиморбидности, нейрогериатрии, геронтоортопедии, геронтохирургии, геронтоурологии и геронтогинекологии. Особое внимание будет уделено новому для России подходу к оказанию гериатрической помощи — госпитализации на дому.

Большая часть научной программы конгресса посвящена актуальным вопросам геронтологии и интегративной трансляционной медицины — от геномных и метагеномных исследований, молекулярных и клеточных механизмов старения до современных немедикаментозных и медикаментозных стратегий его замедления.

Вопросы современного образования в области гериатрии, включая симуляционное обучение, также нашли отражение в программе конгресса. В ходе конгресса пройдет серия мастер-классов с демонстрацией модулей гериатрического кабинета, клиники памяти, симуляционного гериатрического центра.

Мероприятие будет проходить при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, некоммерческого партнерства "Мир старшего поколения" и благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

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