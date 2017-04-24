Секрет долголетия – в гармонии с миром

Мы все мечтаем прожить долго и счастливо. И как оказалось, одно – залог другого. Этими и другими секретами долголетия поделился спикер форума "Здоровье нации — основа процветания России", академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Владимир Шабалин.

— Как отдалить старение?

— Мечта о вечной молодости сопровождает человека на протяжении веков. В последнее время даже возникли общества антистарения. Но природу еще никому не удавалось переспорить. Надо понимать, что старение — это база, основа жизни, это физиологический однонаправленный процесс.

Все остальное — надстройки: наши болезни, несчастья, огорчения.

— Но как достичь долголетия?

— Решение проблемы долголетия — это сложный системный процесс, который должен длиться в течение всей жизни.

Люди крайне нелогичны. Мы не ждем, что ученые создадут средство, позволяющее сделать из любого человека великого спортсмена без его личных усилий. Чтобы достичь высоких результатов, приходится много тренироваться.

А в отношении долголетия большинство из нас не хочет мириться со значительно меньшими тяготами режима жизни, которые позволяют в итоге достичь долголетия. Надеются на какие-то средства, таблетки, которые устранят патологические изменения, накопившиеся в организме в результате лени, злоупотреблений. Наш образ жизни отражается в структуре тканей, прежде всего головного мозга.

— Какие конкретно советы Вы можете дать, чтобы максимально долго находиться в тонусе?

— Прежде всего нужно найти гармонию с окружающим миром. Необходимо создавать в своей духовной структуре ощущение счастья.

Именно это — одна из основ психологических процессов, которые позволяют нам достичь долголетия.

Многие возлагают надежды на диеты. Конечно, питание имеет очень большое значение. Но различные диеты (раздельная, по гемокоду, по группе крови и многие другие) — это все ничем не обоснованные выдумки. Организм сам знает, что ему нужно. Есть такое выражение: "Мы состоим из того, что едим". На самом деле это не совсем так — мы состоим из того, что наш организм принимает. Многое из съеденных пищевых продуктов проходит по пищеварительному тракту транзитом.

© РИА Новости . Кирилл Каллиников Сейчас 60-70-летние люди не чувствуют себя стариками - они готовы работать, продолжать профессиональную деятельность и далее © РИА Новости . Кирилл Каллиников Сейчас 60-70-летние люди не чувствуют себя стариками - они готовы работать, продолжать профессиональную деятельность и далее

Наш организм — система исключительно сложная, включающая практически всю таблицу Менделеева, она требует широкого разнообразия питательных веществ. Эти требования невозможно удовлетворить никакой монодиетой. Конечно, есть специальные диетически столы, назначаемые при определенных заболеваниях. Но, назначая какую-то специальную, ничем не обоснованную диету здоровому человеку, мы рискуем своим неразумным вмешательством внести дискомфорт в его гармоничные биологические процессы.

Вместе с тем есть общие рекомендации — это разнообразный рацион, обязательное дозирование пищи по объему, качественный подбор продуктов.

Самое главное, человек должен прислушиваться к себе, к тому, как он воспринимает те или иные пищевые продукты. Нужно определять меню, исходя из общих диетических принципов и тех ощущений, которые вызывает конкретная пища у человека.

Безусловно, при выборе диеты нужно учитывать возрастные рекомендации: чем старше человек, тем больше выбор продуктов питания он должен смещать в сторону растительной пищи, уменьшая в своей диете продукты животного происхождения, ограничивать поступление в организм жиров, соли, сахаров.

— Секрет долголетия — в том числе и в психологическом счастье. За границей после выхода на пенсию начинают путешествовать по всему миру. У нас выход на пенсию сравним с окончанием жизни, и идет резкое физиологическое старение.

— Начиная с середины прошлого столетия в общественном сознании выработалась тенденция, направленная на то, что по достижении пенсионного возраста человек должен уходить на так называемый заслуженный отдых. Однако эта тенденция базируется на понимании возрастной биологии человека, сложившейся в XVII-XIX столетиях. Сегодня нужно понимать, что в XX веке средняя продолжительность жизни увеличилась в два раза. Также изменился и биологический возраст. Если в средние века 40-летний человек был уже стариком, то сейчас граница молодого возраста — 45 лет.

Сейчас 60-70-летние люди не чувствуют себя стариками. Они готовы работать, продолжать профессиональную деятельность и далее.

При изменении социального статуса, при выходе на пенсию человек попадает в совершенно другую социальную обстановку. Что делает человека значимым? Его социальная востребованность. Если человек нужен обществу, он уверен в себе, старается поддерживать свой физический и интеллектуальный статус, стремится к дальнейшему профессиональному и общему развитию.

Поэтому выход на заслуженный отдых — это сильнейший психологический стресс. Женщине в 55 лет в пенсионной книжке ставят штамп "пенсия по старости", а она еще находится в цветущем возрасте. Безусловно, это пережить непросто.

Считается, что пенсионный возраст — нетрудоспособный возраст. На самом деле нет нетрудоспособного возраста, есть нетрудоспособный человек. Причем лишиться трудоспособности можно и в 40 лет по каким-то причинам, а в 90 лет еще быть весьма работоспособным.

У нас немощных людей среди пенсионеров — около 5%. Где-то до 15% нуждаются периодически в посторонней помощи. А 80% могут трудиться. И этот громадный контингент, на профессиональную подготовку которого истрачены огромные государственные средства, по каким-то непонятным принципам отодвигается на обочину жизни.

Мы везде трубим, что у нас нет никаких возрастных ограничений, а на самом деле есть. Например, в 65 лет нельзя быть директором института или заведующим кафедрой, руководителем лаборатории. Я понимаю, что молодым нужно давать дорогу, но необходимо искать возможности для того, чтобы и молодежь была устроена, и потенциал пожилого человека использовался разумно.

— Можно ли это изменить?

— Конечно, можно. Мудрость государственных руководителей заключается в создании межвозрастной профессиональной гармонии. Это юридическая, а не медицинская проблема. Нужно создавать различные гибкие условия выхода человека на пенсию. При этом следует учитывать желания самого человека по возрасту выхода на пенсию и создавать соответствующую гибкую финансовую заинтересованность при выборе условий выхода на пенсию.

Рано или поздно человек все равно выходит на пенсию, отходит от профессиональной деятельности. Чтобы не потеряться совсем, он должен найти какую-то нишу для занятости. Человек не должен уходить в безделье, потому что труд — это самый мощный геропротектор. Не химические таблетки, а только труд, и физический, и умственный, обеспечивает устойчивое биологическое и социальное состояние человека. Именно данное условие определяет долголетие человека с высоким качеством жизни.

— Основа долголетия — счастье, труд и?..

— Всем известно, что закалка необходима. Но далеко не каждый принимает холодный душ по утрам, а это делать нужно. Гигиена тела, гигиена сна, гигиена души — все это необходимые условия для достижения долголетия.

Нельзя ничем злоупотреблять. Золотое правило: "Все хорошо в меру".

И главное, человек должен сам отвечать за свое здоровье. Медицина ему должна помогать в трудную минуту. Но человек должен постоянно чувствовать персональную ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья.

— Что делается на уровне государства для того, чтобы продлить жизнь граждан?

— Для государства важно, чтобы население жило долго и качественно. Нет более высокой цели, чем эта. Все наши многогранные деяния должны быть направлены на самую важную цель — на то, чтобы человек жил красиво и в добром здравии.

В августе 2014 года прошло заседание президиума госсовета, на котором были рассмотрены текущие проблемы старшего поколения. В результате президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить документы по решению основных вопросов, связанных с демографическим старением.

Такая стратегия вышла в 2016 году. Документ содержит ряд интересных моментов. В то же время мне не очень импонирует, что контрольные показатели направлены не на стратегическое решение проблемы, а на текущие, тактические моменты — например, увеличение специализированных коек, строительство домов с условиями для инвалидов и престарелых, внедрение специализированного транспорта. Думаю, что такие показатели не обеспечат подъем качества жизни и не увеличат ее продолжительность.

Эффективные стратегические направления в решении проблем демографического старения в настоящее время активно разрабатываются общественными организациями. Думаю, что в них следует искать рациональное зерно.

Беседовала Алина Курамшина