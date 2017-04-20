Советы "Склифосовского": как быть правильным донором

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Корреспондент "Социального навигатора" вместе с представителем НИИ СП им. Н.В.Склифосовского Еленой Кобзевой разобралась в том, что же на самом деле такое донорство, как хранят кровь и как ею можно поделиться.

Екатерина Сытина — специально для проекта "Социальный навигатор"

Переливание крови как метод применялось в медицине с середины XVI века. В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл и описал первые три группы крови — O (I), A (II) и В (III). В 1902 году его коллеги, Альфред Кастелло и Адриано Штурли, добавили к списку четвертую — AB (IV).

Незаменимые компоненты

Современная медицина не использует для лечения больных цельную кровь, только недостающие компоненты — эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, плазму. Все эти элементы врачи получают, разделяя кровь в центрифуге или с помощью аферезной (разделительной) аппаратуры.

"К примеру, больной потерял много крови после какого-то ранения. В этом случае ему обязательно нужно восполнить количество эритроцитов и восполнить свертывающие факторы, которые находятся в плазме", — пояснила Елена Кобзева.

Кровь незаменима при переливании пострадавшим с сочетанной травмой, глубокими ожогами, при проведении сложных операций, сопровождающихся кровопотерей, и при тяжелых, осложненных кровотечением родах. Также она жизненно необходима больным гемофилией, лейкозами и онкологическим больным при проведении химиотерапии.

Также кровь, взятая от донора, используется в научно-исследовательских и образовательных целях, для производства из компонентов крови лекарственных средств. Например, чтобы получить 1 литр альбумина, расходуется около 6 литров плазмы. С иммуноглобулином ситуация еще масштабнее: из 6 литров можно получить только одну ампулу. Искусственной альтернативы компонентам крови на данный момент не существует.

Донорство крови: как сдают и где хранят © Екатерина Сытина Отделение трансфузиологии НИИ им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Отделение трансфузиологии НИИ им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Кушетка в отделении для заготовки крови © Екатерина Сытина Кушетка в отделении для заготовки крови © Екатерина Сытина Самое главное для донора – это быть честным и понимать, что он тоже несет ответственность © Екатерина Сытина Самое главное для донора – это быть честным и понимать, что он тоже несет ответственность © Екатерина Сытина Забор крови с помощью аферезной (разделительной) аппаратуры © Екатерина Сытина Забор крови с помощью аферезной (разделительной) аппаратуры © Екатерина Сытина Хранение эритроцитсодержащих сред © Екатерина Сытина Хранение эритроцитсодержащих сред © Екатерина Сытина Процесс заморозки плазмы © Екатерина Сытина Процесс заморозки плазмы © Екатерина Сытина Плазма может храниться до трех лет, но нужно соблюдать строгий температурный режим (-25°C) © Екатерина Сытина Плазма может храниться до трех лет, но нужно соблюдать строгий температурный режим (-25°C) © Екатерина Сытина Помещение криобанка в НИИ им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Помещение криобанка в НИИ им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Врач-трансфузиолог достает кассеты с замороженными эритроцитами © Екатерина Сытина Врач-трансфузиолог достает кассеты с замороженными эритроцитами © Екатерина Сытина Эритроциты хранятся при температуре +2–4°C © Екатерина Сытина Эритроциты хранятся при температуре +2–4°C © Екатерина Сытина Елена Кобзева, заведующая отделением трансфузиологии НИИ СП им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Елена Кобзева, заведующая отделением трансфузиологии НИИ СП им. Н.В.Склифосовского /

Кровь нужная и ненужная

Бытует мнение, что первая группа крови (O) универсальная и подходит всем. Раньше людей с этой группой старались привлечь к донорству чаще других. Но сейчас уже известно, что не все так гладко. Во-первых, перелить I группу хоть и можно, но в очень небольших количествах, дабы избежать осложнений, а значит, она не годится для пациентов после большой кровопотери. Во-вторых, может случиться отторжение, ведь организму нужна его группа крови, а не какая-то универсальная.

"Мы стараемся использовать эритроциты, приближенные к тому больному, которому хотим перелить. Ведь каждая группа выражается даже не в пяти-шести знаках, а антигенами на полстраницы", — объяснила Елена Кобзева.

Оптимально подобрать донорский материал можно только при наличии богатого банка крови, который пополняется регулярно, ведь запасы могут израсходоваться за несколько сложных операций или в случае большого ЧП. Важно понимать, что при таких трагедиях не бывает ненужной крови.

"Только человек может помочь человеку своими эритроцитами. И это самое важное для того, кто пришел сдавать кровь: он может поделиться своим здоровьем", — отметила Елена Кобзева.

Ничто не вечно

Донорская кровь и ее компоненты имеют срок годности. Приведем пример. Эритроциты хранятся при температуре +2-4°C максимум 56 суток, после теряют все свои лечебные свойства. Плазма может храниться до трех лет, но нужно соблюдать строгий температурный режим (-25°C). Самые капризные — тромбоциты, хранятся всего пять суток при комнатной температуре и постоянном помешивании. Получается, что для работы с каждым компонентом нужна спецтехника, которую не каждая больница может себе позволить. Именно поэтому существуют специализированные учреждения, которые профессионально занимаются заготовкой и хранением компонентов крови.

"Сейчас идет тенденция на общую централизацию. В одном месте могут обследовать материал, делать заготовку компонентов и по мере необходимости обеспечивать ими больницы", — сказала Елена Кобзева.

"Вы нам не подходите"

Перед забором крови каждый кандидат должен пройти опрос, осмотр у терапевта и предварительное лабораторное исследование, на этом этапе отсеивается примерно 15% претендентов. Специалисты отмечают, что самым скользким этапом отбора является опрос — часто доноры умалчивают о своих симптомах, считая, что они незначительны.

"Самое главное для донора — это быть честным и понимать, что он тоже несет ответственность за ту продукцию, которую мы получим в конце", — подытожила Елена Кобзева.

Существуют временные противопоказания, имеющие срок отвода от донорства, и абсолютные, запрещающие сдавать кровь независимо от давности заболевания и результатов лечения. Подробнее со списком противопоказаний можно ознакомиться на сайте станции переливания крови департамента здравоохранения города Москвы.

Правильный подход к делу

Рекомендации перед сдачей крови:

не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головную боль или слабость);

не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи;

натощак сдавать кровь не нужно, обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде, яблоко);

накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, бананы, орехи, а также молочные продукты, яйца и масло тоже лучше исключить;

за 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;

не курите за час до сдачи крови.

Следование этим правилам особенно важно при сдаче тромбоцитов или плазмы: их нарушение повлияет на качество заготавливаемых компонентов крови.

Рекомендации после сдачи крови: