Сотрудники больниц Москвы получат надбавку в 15 тысяч рублей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сотрудники больниц и поликлиник столицы, получившие статус "московский врач", получат надбавку к зарплате в 15 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте mos.ru.

Статус "московский врач" будут присваивать тем специалистам, которые докажут, что их опыт и уровень квалификации значительно выше базовых требований и соответствуют лучшим мировым стандартам.

Пациенты получат дополнительные гарантии качества диагностики и лечения, вырастет их доверие к врачу и уверенность в его квалификации. Для специалистов обладание таким статусом станет важной формой признания высокого профессионализма и компетентности, а также инструментом карьерного роста и повышения оплаты труда.

Статус "московский врач" будут присваивать при условии: