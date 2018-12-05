МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы, где планируется вывести систему образования на новый уровень благодаря поддержке из федерального бюджета.
"Отдельно хочу отметить регионы, которым необходима не точечная, а системная поддержка для того, чтобы вывести региональную систему образования на качественно новый уровень", — сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
"Все они получили разную, но комплексную поддержку на разные направления, она будет обеспечена", — добавила Голикова.
Она также обратила внимание на Еврейскую автономную область, "которая всегда испытывала трудности с участием в федеральных проектах в связи с ограниченными финансовыми возможностями". "Благодаря мерам правительства по повышению уровня софинансирования мероприятий из федерального бюджета, уже в 2019 году в ЕАО будет создан кванториум, обновлена материально-техническая база спортивных залов в сельских школах, а также обновлена инфраструктура коррекционных школ", — отметила вице-премьер.
"Таким образом, к 2024 году не менее чем в 50% образовательных организаций СПО будет обеспечена возможность сдачи демонстрационного экзамена, что поможет существенно повысить уровень профессионального образования в Российской Федерации", — заявила она.