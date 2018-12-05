МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы, где планируется вывести систему образования на новый уровень благодаря поддержке из федерального бюджета.

"Отдельно хочу отметить регионы, которым необходима не точечная, а системная поддержка для того, чтобы вывести региональную систему образования на качественно новый уровень", — сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Вице-премьер назвала среди дотационных регионов, которые "уже в 2019 году смогут обеспечить качественные изменения системы образования благодаря поддержке из федерального бюджета", Алтайский край (504 миллиона рублей поддержки), Амурскую область (658 миллионов рублей), Забайкальский край (572 миллиона рублей), Калининградскую область (578 миллионов рублей), Курганскую область (690 миллионов рублей), Республику Хакасия (1 109 миллионов рублей), Мордовию (517 миллионов рублей).

"Все они получили разную, но комплексную поддержку на разные направления, она будет обеспечена", — добавила Голикова.

Она также обратила внимание на Еврейскую автономную область, "которая всегда испытывала трудности с участием в федеральных проектах в связи с ограниченными финансовыми возможностями". "Благодаря мерам правительства по повышению уровня софинансирования мероприятий из федерального бюджета, уже в 2019 году в ЕАО будет создан кванториум, обновлена материально-техническая база спортивных залов в сельских школах, а также обновлена инфраструктура коррекционных школ", — отметила вице-премьер.

Голикова также рассказала, что в сфере среднего профессионального образования в России к концу 2024 года будет создана сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5 тысяч мастерских, оснащенных в соответствии с современными требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России.

"Таким образом, к 2024 году не менее чем в 50% образовательных организаций СПО будет обеспечена возможность сдачи демонстрационного экзамена, что поможет существенно повысить уровень профессионального образования в Российской Федерации", — заявила она.