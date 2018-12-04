Рособрнадзор: около 665 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение‪

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около 665 тысяч выпускников 11 классов примут участие в написании итогового сочинения по русскому языку в основной срок ‪5 декабря‬, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Отмечается, что успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение, в этом году его напишут около 13,5 тысяч одиннадцатиклассников.

Кроме того, это сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы, такое желание выразили 157 человек.

"Пять открытых направлений тем итогового сочинения, выбранные на 2018-2019 учебный год: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", "Доброта и жестокость". Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов за 15 минут до его начала по местному времени будут размещены на официальном информационном портале единого государственного экзамена (ЕГЭ)", — добавляется в сообщении.

В ведомстве уточнили, что итоговое сочинение начинается ‪в 10:00‬ по местному времени. Продолжительность его написания составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания сочинения увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения — 250-300 слов.