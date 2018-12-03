Глава Рособрнадзора заявил о необходимости единой системы оценки учителей

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в пресс-центре МИА Россия сегодня

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в пресс-центре МИА Россия сегодня

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нынешняя система аттестации учителей в России носит больше формальный характер, поэтому необходимо внедрять единую систему оценки их компетенций для повышения качества работы, считает глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Выступая на заседании круглого стола в Центральном исполнительном комитете "Единой России", посвященного исследованию компетенции учителей, Кравцов рассказал, что многие педагоги при прохождении аттестации нуждаются в предметной подготовке к ней.

"Та модель аттестации, которая существует на сегодняшний день, зачастую формальная, и в основном по бумагам проходят оценки учителей. Из-за этого не всегда можно выявить те дефициты, которые затем нужно восполнять на курсах повышения квалификации. Мы прекрасно понимаем, что определенная доля учителей нуждается в предметной и методической подготовке", — сказал Кравцов.

Он напомнил, что согласно "майскому указу" президента, Россия должна войти в десятку стран по качеству общего образования. По его словам, в странах, которые достигли высокого уровня образования, система оценки компетенций педагогов имеется и "является составной частью их профессионального экзамена на должность учителя, частью процедуры аттестации, сертификации учителей".

"Таким образом, одна из актуальных задач развития системы общего образования — внедрение новых оценочных технологий,… позволяющих качественно и, самое главное, объективно оценить учителя и помочь ему", — добавил глава ведомства.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что по итогам исследования компетенций учителей с работой не справились около половины преподавателей математики и информатики и основ духовно-нравственной культуры народов России, а по истории, экономике, русскому языку, литературе и предмету "Россия в мире" неудовлетворительный результат получили почти четверть педагогов. Член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова направила запрос в Рособрнадзор в связи с неудовлетворительными результатами этой проверки.