Глава Рособрнадзора заявил о необходимости единой системы оценки учителей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нынешняя система аттестации учителей в России носит больше формальный характер, поэтому необходимо внедрять единую систему оценки их компетенций для повышения качества работы, считает глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Та модель аттестации, которая существует на сегодняшний день, зачастую формальная, и в основном по бумагам проходят оценки учителей. Из-за этого не всегда можно выявить те дефициты, которые затем нужно восполнять на курсах повышения квалификации. Мы прекрасно понимаем, что определенная доля учителей нуждается в предметной и методической подготовке", — сказал Кравцов.
Он напомнил, что согласно "майскому указу" президента, Россия должна войти в десятку стран по качеству общего образования. По его словам, в странах, которые достигли высокого уровня образования, система оценки компетенций педагогов имеется и "является составной частью их профессионального экзамена на должность учителя, частью процедуры аттестации, сертификации учителей".
Ранее Рособрнадзор сообщил, что по итогам исследования компетенций учителей с работой не справились около половины преподавателей математики и информатики и основ духовно-нравственной культуры народов России, а по истории, экономике, русскому языку, литературе и предмету "Россия в мире" неудовлетворительный результат получили почти четверть педагогов. Член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова направила запрос в Рособрнадзор в связи с неудовлетворительными результатами этой проверки.