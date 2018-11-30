КАЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости. Снижению числа конфликтов между учителями и учениками должны способствовать серьезные исследования личности современного ребенка, которые помогут правильно отстроить воспитательную систему и дадут педагогам инструменты оценки благополучия детей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"За последнее время в аппарат уполномоченного выросло число обращений, связанных в той или иной степени с вопросами воспитания. Многие из них касаются конфликтов в школах. И большинство из них связаны с тем, что две стороны не хотят друг друга слышать. Здесь надо отметить очень своеобразную тенденцию: отдаление семьи от школы и отдаление школы порой от ученика", — сказала Кузнецова журналистам.

По ее словам, налаживание этой взаимосвязи возможно лишь через соблюдение законодательства, а в законе написано, что образование – это единый процесс обучения и воспитания. И когда "проседает" один из двух компонентов, право ребенка не до конца реализовано, отметила омбудсмен.

"Сегодня мы с новой силой говорим об организации воспитательного процесса в школах… Мы возвращаемся к вопросу изучения, мониторинга, исследования личности ребенка сегодня: какой ребенок приходит в школу, с какими запросами, с какими проблемами. К сожалению, современных российских исследований недостаточно сегодня", — отметила Кузнецова.

"Точно ответить, как отстроить воспитательную систему, можно только по результатам серьезного и очень глубокого исследования. Системный ответ на этот вопрос можно дать только по результатам исследований, которых, к сожалению, нет. И это отмечают многие специалисты", — добавила она.

По ее мнению, данные исследования имеют принципиальное значение, только они могут дать учителю инструменты оценки неблагополучия ребенка, и эти инструменты нужно наращивать.