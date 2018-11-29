Рособрнадзор апробирует 30 ноября ЕГЭ по информатике в компьютерной форме

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 30 ноября проведет пробный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме, сообщили в пресс-службе ведомства.

Особенностью данной технологии, по данным ведомства, является выполнение всех заданий на компьютере с использованием различного программного обеспечения и языков программирования, в настоящее время участники ЕГЭ по информатике выполняют на экзамене задания на бумажных бланках.

"В настоящее время мы активно разрабатываем компьютерный ЕГЭ по информатике. Значительную часть экзамена составляют задания по программированию, поэтому их выполнение на компьютере вполне естественно. Компьютерная форма экзамена по информатике открывает возможности автоматизированной проверки ответов, в том числе тестирования написанных участниками экзамена программ", — сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.

В ведомстве отметили, что для проведения тренировочного экзамена были специально подготовлены контрольные измерительные материалы нового образца, приспособленные к выполнению заданий с использованием программного обеспечения, языков программирования и сред разработки, изучаемых экзаменуемыми школьниками.

"В тренировочном экзамене примут участие более 3 тысяч обучающихся 11 классов из более чем 35 регионов России, что позволит школьникам познакомиться с новой технологией, а также подготовить сотрудников пунктов проведения экзаменов и региональных центров обработки информации к проведению ЕГЭ по новой технологии", — добавили в Рособрнадзоре.

Новая модель экзамена предполагает автоматическую проверку ответов участников на федеральном уровне без участия региональных экспертов. В 2019 году пройдет повторная более масштабная апробация данной технологии, а в 2020 году планируется ее внедрение в штатный режим. Ранее Рособрнадзор сообщал, что апробация ЕГЭ по информатике на компьютере начнется с 2019 года.