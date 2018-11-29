Рособрнадзор апробирует 30 ноября ЕГЭ по информатике в компьютерной форме

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 30 ноября проведет пробный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме, сообщили в пресс-службе ведомства.
Особенностью данной технологии, по данным ведомства, является выполнение всех заданий на компьютере с использованием различного программного обеспечения и языков программирования, в настоящее время участники ЕГЭ по информатике выполняют на экзамене задания на бумажных бланках.
В ведомстве отметили, что для проведения тренировочного экзамена были специально подготовлены контрольные измерительные материалы нового образца, приспособленные к выполнению заданий с использованием программного обеспечения, языков программирования и сред разработки, изучаемых экзаменуемыми школьниками.
Новая модель экзамена предполагает автоматическую проверку ответов участников на федеральном уровне без участия региональных экспертов. В 2019 году пройдет повторная более масштабная апробация данной технологии, а в 2020 году планируется ее внедрение в штатный режим. Ранее Рособрнадзор сообщал, что апробация ЕГЭ по информатике на компьютере начнется с 2019 года.