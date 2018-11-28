Эксперты: конкурс "Лучшие учителя" это путь из профессионального выгорания

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пресс-конференция по итогам конкурса "Лучшие учителя" состоялась во вторник, 27 ноября 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

Конкурс на получение денежного поощрения "Лучшие учителя" был учрежден в 2010 году. Ежегодно каждый субъект РФ проводит конкурсный отбор и формирует списки лучших учителей. В этом году в мероприятии, проходившем по новой модели, приняло участие более 2000 педагогов.

Техническая и содержательная экспертиза документов всех победителей позволила сформировать портреты ста лучших учителей России. Подготовлен методический сборник с описанием практик, накопленных в 85 регионах.

"Дверь в конкурс открыта для любой возрастной категории", – подчеркнула эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Татьяна Зарайская. Так, в число победителей 2018 года попал учитель английского языка из Чеченской республики, которому на момент участия в состязании было меньше 25 лет.

Было подчеркнуто, что если во всероссийском конкурсе "Учитель года" оценивается непосредственное выступление учителя, его работа с целевыми аудиториями, то в конкурсе "Лучшие учителя" – фактические результаты и достижения, которые может показать конкурсант.

С точки зрения эксперта Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Антона Дождикова, конкурс является своеобразным социологическим срезом. "Он дает достаточно объективную картину состояния системы образования и, в частности, педагогического ремесла", – считает участник пресс-конференции. При этом шансы на победу у опытных педагогов здесь все-таки больше, чем у молодых.

Среди тысячи победителей, которые получили денежные поощрения в размере 200 тысяч рублей, учитель музыки в третьем поколении из гимназии №15 г. Красногорск Московской области Светлана Кузичкина.

"Есть такой принцип: "выиграл – выиграл". Когда выигрываю я, то человек рядом со мной тоже должен обязательно выиграть", – процитировала она свою любимую книгу "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови.

Дирижер-хоровик выросла в многодетной семье и знает, что такое поделить одну конфетку на всех. "Моя победа это победа нашей школы и ее директора", – поделилась она, высказав пожелание, чтобы музыка попала в учебную сетку каждого ученика. "Потому что это даже не предмет… Это математика, литература, русский язык, физика. Мой голос это звуковая волна, которая от той стеночки возвращается ко мне", – пояснила спикер.

Конкурс для многих участников это потрясающий обмен опытом с людьми разных профессий. А также один из путей преодоления профессионального выгорания. "Среди людей своей волны я нахожу единомышленников", – сказала учитель русского языка и литературы Наро-Фоминской СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов Наталья Архарова.

А для учителя с 22-летним стажем и двумя классными руководствами гимназии № 7 г. Лыткарино Московской области Натальи Шестаковой это еще и хобби. "Это доказательство себе, своим детям, учителям и родителям, что можно побеждать, работая двадцать четыре часа в сутки", – заявила она.