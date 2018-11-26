Проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2019 году

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Пресс-конференция на тему: "Проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2019 году".

Участники:

— заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;

— директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА;

— руководитель регионального центра обработки информации Московского центра качества образования Андрей ПОСТУЛЬГИН.

В ходе мероприятия состоялось подключение студии в Симферополе, где представители СМИ также получили возможность задать свои вопросы.

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