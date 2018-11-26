Пресс-конференция на тему: "Проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2019 году".
Участники:
— заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;
— директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА;
— руководитель регионального центра обработки информации Московского центра качества образования Андрей ПОСТУЛЬГИН.
В ходе мероприятия состоялось подключение студии в Симферополе, где представители СМИ также получили возможность задать свои вопросы.
Как будут проводиться ЕГЭ в 11-х классах и итоговая аттестация выпускников 9-х классов, сочинение и собеседование по русскому языку?