Всероссийский съезд работников дошкольного образования пройдет в Москве

Дети во время занятий с преподавателем

Дети во время занятий с преподавателем

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Всероссийский съезд работников дошкольного образования пройдет в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

"В Москве 23-24 ноября состоится V Всероссийский съезд работников дошкольного образования. Цель проведения съезда – содействие модернизации содержания дошкольного образования и развитию образовательных технологий в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, распространение лучших педагогических практик, обсуждение актуальных вопросов дошкольного образования, определение путей их решения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе съезда примут участие глава министерства просвещения России Ольга Васильева, а также делегации из субъектов РФ: руководители региональных органов управления образованием, представители органов законодательной и исполнительной власти, курирующие вопросы образования, представители системы профессионального педагогического образования, руководители и специалисты дошкольных образовательных организаций, представители родительской общественности.

Согласно статистике министерства просвещения, в России более 660 тысяч дошкольных работников.