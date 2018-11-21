Эксперт призвал не связывать систему выявления одаренных детей и ЕГЭ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Есть большое количество способов раннего выявления одаренности, не надо связывать сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) и эту систему, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя идею о замене ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников.

Ранее замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой обращение с предложением заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

"Выявление одаренных (детей) — это одна проблема, ЕГЭ — это другая проблема. Есть большое количество способов раннего выявления одаренности, не только блокчейн. Но вся страна не является одаренными и сдают ЕГЭ не только одаренные", — сказал РИА Новости Ямбург.