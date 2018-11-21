В Минпросвещения прокомментировали предложение об альтернативе ЕГЭ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Аттестация в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволяет обеспечить поступление в вузы всем школьникам на равных условиях, и министерство просвещения РФ не собирается отказываться от нее в пользу системы раннего выявления талантов учеников, основанной на блокчейн-технологиях, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой обращение с предложением заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе, в Минпросвещения это обращение пока не получили.

"Система итоговой аттестации в форме ЕГЭ – это оценка знаний всех учащихся по единым и прозрачным подходам. Она позволяет обеспечить поступление в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, и министерство не планирует отказываться от данной формы, продолжив непрерывную работу над ее совершенствованием", — добавили в министерстве.

В ведомстве не отрицают необходимость повышения профориентационной подготовки школьников, еще раз напоминая о старте соответствующего проекта ранней профориентации "Билет в будущее", который нацелен на учащихся 6-11 классов.