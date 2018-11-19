Работодатели ждут победителей студенческой олимпиады "Я ‒ профессионал"

МОСКВА, 19 ноя ‒ РИА Новости. До конца регистрации на студенческую олимпиаду "Я – профессионал" осталось четыре дня. В настоящий момент число заявок превысило 350 тысяч, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Студенты надеются победить, чтобы попасть на стажировку в одну из ведущих компаний страны. По итогам олимпиады прошлого сезона, предложения от работодателей получили более 430 студентов.

© Фото : Медиа-центр СПбПУ Российские студенты готовятся к олимпиаде "Я-профессионал" © Фото : Медиа-центр СПбПУ Российские студенты готовятся к олимпиаде "Я-профессионал"

Напомним, что олимпиада "Я ‒ профессионал" ‒ один из проектов АНО "Россия ‒ страна возможностей", указ о создании которой был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае текущего года. Возможность пройти стажировку с последующим трудоустройством на одном из крупнейших промышленных предприятий страны есть у любого студента старших курсов бакалавриата и магистратуры. Участников ждут два этапа испытаний: отборочный, который пройдет онлайн, и финальный – на площадках вузов-организаторов. Весной 2019 года будут определены победители, которые получат 200 и 300 тысяч рублей, смогут поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с большими льготами и устроиться на работу.

История двух побед

Крупнейший в России производитель легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения ПАО "ЗВЕЗДА" в прошлом году был партнером олимпиады по направлению "Машиностроение", которое курирует Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Предприятие приняло на стажировку двух студентов из Уфы и Волгограда. После победы на олимпиаде они поступили в магистратуру СПбПУ и переехали в Санкт-Петербург, а осенью были приняты на постоянную работу в технологический отдел.

"Пока они осваиваются, под руководством опытных наставников изучают практические аспекты работы технолога, корректируют и создают техпроцессы обработки деталей дизельного двигателя", ‒ отметила директор по персоналу ПАО "ЗВЕЗДА" Елена Толстых. При этом она добавила, что гибкий график позволяет молодым профессионалам сочетать работу с учебой в магистратуре СПбПУ.

Кадровый резерв для отрасли

АО "Балтийская Промышленная Компания" также принимала участие в олимпиаде в качестве партнера, приглашала студентов на предприятие на экскурсии и стажировки. "Мы заинтересованы в формировании высококвалифицированного кадрового резерва, причем как для нашей компании, так и для отрасли в целом, – подчеркнула генеральный директор Диана Каледина.

По ее словам, для успешных студентов компания предлагает несколько вариантов хорошо оплачиваемых стажировок на производственных площадках в Санкт-Петербурге, на станкостроительном заводе "Саста" и "Сасовском литейном заводе" в Рязанской области. "Особо отличившихся берем на постоянную работу, поддерживаем иногородних молодых специалистов, предоставляя им жилье", ‒ добавила директор.

Взаимная выгода для университетов и бизнеса

Во втором сезоне олимпиады "Я – профессионал" количество компаний-партнеров значительно увеличилось. Так, в этом году активное содействие питерскому Политеху в организации состязаний по инженерным направлениям окажет компания Siemens.

Директор департамента корпоративных технологий ООО "Сименс" в России доктор Мартин Гитзельс полагает, что олимпиада – это взаимовыгодная площадка для университетов, студентов и бизнеса. "Для вуза – это замечательный шанс подтвердить или повысить свой рейтинг, показать, каких отличных профессионалов он выпускает. Для студентов – это возможность заявить о себе, оценить свои знания и компетенции. А для нас очень важно быть в контакте со студентами, чтобы рассказать о себе и привлечь на борт компании лучших из лучших", – отметил он.