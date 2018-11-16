Эксперты оценили новую модель аттестации учителей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол на тему: "Результаты общественно-профессионального обсуждения процесса внедрения новой модели аттестации учителей" состоялась в пятницу, 16 ноября, в МИА "Россия сегодня".В 2017 году разработана модель аттестации учителей на основе использования Единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ). Ее апробация проходила с 21 мая по 6 июля 2018 года в 19 субъектах РФ.

"Апробация проводилась с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности. В ее рамках учителя выступали экспертами новой модели аттестации", – рассказала заместитель директора Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Минпросвещения России Светлана Ермакова.

Ожидается, что до декабря 2019 года пройдут разработка и апробация ЕФОМ для новой модели. "В первом полугодии 2020 года министерством будет проведена итоговая апробация новой модели аттестации педагогических работников, а также комплексное исследование уровня квалификации учителей с учетом профессиональных дефицитов", – сообщила она.

По ее словам, вынесенная на широкое общественное обсуждение модель "нуждается в существенной доработке". "В наших интересах сформировать такую модель аттестации, которая станет настоящим стимулом для педагогических работников, позволит без сбора портфолио и массы других документов пройти процедуру аттестации на рабочем месте и без дополнительных препятствий", – сказала она.

Проректор по внеучебной и социальной работе Московского государственного психолого-педагогического университета Андрей Милехин напомнил, что старт этому глобальному проекту был дан по итогам заседания Госсовета 23 декабря 2015 года по вопросу формирования национальной системы учительского роста, согласно поручению Президента и правительства РФ.

В ходе аттестации, модель которой вынесена на суд общества, учителю предложат подтвердить владение теми или иными компетенциями. Список последних определен приказом Минобразования РФ №703 от 26.07.2017 "Об утверждении "дорожной карты" по формированию и введению национальной системы учительского роста". "Таких компетенций четыре: предметная, методическая, психолого-педагогическая и коммуникативная", – перечислил он. К сожалению, в обществе отсутствует единое поле понимания лучшей педагогической практики. Таким образом "сложилась ситуация, когда 85 субъектов федерации исповедуют 85 интерпретаций федерального порядка аттестации".

По ходу апробации сделан серьезный шаг, чтобы внутри системы образования появился новый уровневый стандарт, позволяющий учителю, оставаясь с детьми, занимать дополнительную должность методиста (старшего учителя). Либо становиться наставником студента, молодого коллеги.

Подводя итоги состоявшейся в регионах апробации, он отметил "довольно-таки сомнительный рейтинг относительно целесообразности и точного показа профессиональных дефицитов" такой опции как "мнение выпускников". Сбор и учет подобных откликов и рекомендаций сопряжен с массой некорректностей, технических формальностей."Сам учитель не может связываться с выпускниками для получения обратной связи, которая безусловно субъективна", – напомнил он.В то же время по вопросу, может ли видеоурок служить своеобразной "диагностикой учителя в деятельности" мнения разделились. Относительное большинство участников апробации приняли этот образец деятельности "как инструмент выявления профессиональных дефицитов".

Очень важно, чтобы учителя понимали, ради чего проводится апробация этой модели аттестации, отметила заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова.

"Ни в коем случае я бы не стала говорить о новой модели аттестации. Речь идет о единых подходах к проведению аттестации и, естественно, о единых инструментах проведения этой оценки", – напомнила она, сделав акцент, что "это первая попытка сформировать единую модель аттестации на всей территории страны".

При переезде в другой регион результаты аттестации педагогов не учитываются, а это вызывает их недоумение и раздражение. "В каждом регионе приняты свои процедуры аттестации", – сообщила она, уточнив, что они "настолько уникальны, что часто, к сожалению, принятый федеральный порядок практически дезавуируют".

Профсоюзный лидер выразила беспокойство в связи с активным обсуждением в педагогическом сообществе результатов предварительной оценки качества работы педагогов, проведенной Рособрнадзором.

"Это всего лишь исследование для внутреннего употребления", – подчеркнула она. "Почему это было вброшено в общество, нам непонятно. Мы об этом уже говорили руководителю Рособрнадзора, будем и впредь продолжать обсуждать эти вопросы", – пообещала эксперт, выразив мнение, что правила привлечения учителей в сферу этих исследований должны были быть четко определены изначально.

Участники мультимедийного круглого стола подчеркнули, что доработанная версия новой модели аттестации учителей будет утверждена не ранее второй половины 2022 года.