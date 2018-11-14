В ФИПИ рассказали, какие трудности были на ЕГЭ по иностранным языкам

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам в 2018 году показали высокие результаты по чтению и аудированию, при этом им сложнее дались задания с элементами рассуждения, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

Изменений в структуре и содержании контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по иностранным языкам в 2018 году не было.

"Участники единого государственного экзамена по иностранным языкам показывают высокие результаты по чтению и аудированию. Вместе с тем при выполнении заданий с элементами рассуждения экзаменуемые часто искажают суть задания: через выхватывание отдельных слов из контекста темы происходит подмена предложенной задачи совсем другой. Эти и другие выводы сделали специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) по результатам проверки и анализа работ ЕГЭ-2018 по иностранным языкам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выполнении творческого задания высокого уровня сложности (письменное высказывание с элементами рассуждения) экзаменуемые не всегда справляются с содержательной стороной, так как часто не понимают сути задачи.

"Заметна тенденция подменять собственные мысли и рассуждения заезженными штампами, фрагментами из заимствованных источников, что является результатом использования учителями иностранного языка устаревшего грамматико-переводного метода: прочитай – переведи – выучи наизусть/перескажи. Вследствие этого участники ЕГЭ не могут показать дискуссионный характер предложенных тем, да и полностью их раскрыть", — добавили в Рособрнадзоре.

В ведомстве пояснили, что для успешного выполнения этого задания требуются как хорошее владение иностранным языком, так и аналитические умения: способность формулировать свою и чужую точку зрения, приводить аргументы в поддержку своей точки зрения, высказывать контраргументы, делать выводы и так далее.

Также в Рособрнадзоре в целом отметили стабильность результатов экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Ежегодно ФИПИ проводит анализ кампании по предметам и публикует методические рекомендации для учителей. Краткий обзор этих рекомендаций, подготовленных руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, помогут будущим выпускникам и их педагогам сориентироваться в том, какие задания и темы оказались наиболее сложными для участников ЕГЭ-2018, и на что стоит обратить внимание при подготовке к экзамену.