В России появились "цифровые" курсы для студентов и преподавателей

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-конференция, посвященная началу работы Национальной электронной платформы педагогического образования (НЭППО), состоялась во вторник, 13 ноября 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

Современное образование невозможно без высокого уровня компьютерной грамотности, включения всех информационных возможностей в учебный процесс, отметил заместитель директора Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Минпросвещения России Борис Лосиков.

"Будут созданы не менее четырех тысяч онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин, модулей, образовательных программ среднего, высшего и дополнительного образования", – отметил спикер. Он уточнил, что уже в текущем году студенты и учителя смогут освоить 1500 онлайн-курсов.

Представляя "индивидуальность и особенности" НЭППО, интегрированной в 26 платформ приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации", вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Дмитрий Коноплянский заверил, что "она обладает всеми элементами открытости: мы никого ничем не ограничиваем".

Платформа разработана так, чтобы, повышая квалификацию, преподаватели могли разрабатывать собственные курсы. "Задача наша состояла не в том, чтобы сделать какой-то обособленный продукт, а в том, чтобы создать платформу, которая жила бы своей жизнью", – подчеркнул он, выразив надежду, что "это будет лучшая платформа в части педагогического образования".

Вуз давно обратил внимание на эксперименты с онлайн-образованием, отметил проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат.

"Студенты сегодня экономят время, многие подрабатывают. И если информацию можно получить вне аудитории, они это делают", – сказал он, признав, что цифровой контент позволяет и педагогу более рационально распорядиться временем. В частности, уделить в аудитории "больше внимания развитию определенных навыков".

В Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) существует целый факультет дистанционного обучения. "Опыт многолетний. В рамках государственных заданий апробировано порядка сорока дистанционных курсов для студентов с инвалидностью", – рассказала заместитель директора ресурсного центра учебно-методического сопровождения региональных ресурсных центров МГППУ Светлана Панюкова.

По ее мнению, инструменты платформы позволят осуществить разработки очень важные для данной категории студентов. Но также и "для педагогов, которые по тем или иным причинам лишились возможности приходить на занятия, но могут обучать дистанционно".

Развитие такого рода платформ вносит огромный вклад в процессы социализации этих ребят, в выборку лучших онлайн-курсов и обеспечение ими в том числе лиц с инвалидностью, подчеркнула она.

Участники пресс-конференции полагают, что традиционная философия "от цели через содержание к результату" не всегда выдерживает конкуренцию с новыми подходами. Но с другой стороны важно понимать, что мы не можем заменить все "цифрой".

"Никто не заменит профессионального общения… Не "чему учить?", а "как учить?" – здесь очень много помощи должно быть создано в рамках профессиональной и методической поддержки именно преподавателя", – подчеркнула профессор кафедры технологии и профессионального обучения Института физики, технологии и информационных систем МПГУ Марина Вайндорф-Сысоева.

Эксперты рассказали, что по итогам освоения модулей в рамках НЭППО будут выдаваться удостоверения, которые, конечно, не должны стать главной целью обучения. "Надо менять свою ментальность так, чтобы учиться не ради удостоверения", – отметили они.