Лучших преподавателей вузов из 69 регионов наградили в Общественной палате

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лучших преподавателей вузов наградили за победу во всероссийском конкурсе "Золотые имена высшей школы" в пятницу в Общественной палате РФ, в конкурсе участвовали педагоги из 69 регионов России, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Проект "Золотые имена высшей школы" проводится межрегиональной общественной организацией "Лига преподавателей высшей школы" при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки. Инициатива поддержана грантом президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

"Сегодня первая планка подведения итогов. Я уверена, что те 69 регионов, которые (участвовали в этом году — ред.) в проекте, они останутся и на следующий год, а остальные регионы также активно включатся", — заявила Тутова.

По словам организаторов конкурса, всего было подано 862 заявки из 178 образовательных организаций. В Книгу имен почета "Золотые имена высшей школы" в качестве победителей вошли 433 человека.

Целью конкурса было выявление и публичное признание преподавателей, имеющих высокие достижения в профессиональной деятельности. Педагоги могли подать заявку с эссе на участие в конкурсе в 13 номинациях, среди которых "за вклад в науку и высшее образование", "заслуженная женщина-преподаватель", "за внедрение инновационных методик преподавания", "за преданность профессии" и другие.