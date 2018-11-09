Голикова рассказала, сколько детей с ОВЗ не учились в школах в прошлом году

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Более 16 тысяч детей с ограничениями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет не обучались в образовательных организациях на начало 2017-2018 учебного года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере в пятницу.

Голикова рассказала, что в рамках программы "Доступная среда" в 2018 году на создание безбарьерной среды в образовательных организациях было направлено 595 миллионов рублей. По итогам 2017 года в 22% школ и в 17% дошкольных организаций были созданы условия для детей-инвалидов, подчеркнула она.

"Однако есть и другие показатели, на которые мы не можем реагировать равнодушно — на начало 2017-2018 учебного года более 16 тысяч детей с ограничениями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет не обучались в образовательных организациях, соответственно не находились в социуме. Прошу министерство просвещения, когда вы будете сейчас докладывать о состоянии этого вопроса, обратить на это внимание", — заявила вице-премьер.

Она также добавила, что особое внимание должно уделяться реализации права на образование детей-инвалидов, проживающих в детских домах, школах-интернатах и домах-интернатах.

При этом, по словам Голиковой, в России создается система информационной поддержки инклюзивного высшего образования — с 2016 года заработал портал, который позволяет получать информацию о наличии условий для образования людей с ограниченными возможностями в вузах, а также предусматривает возможность консультаций по выбору направления подготовки и поступления в вуз.

Для повышения эффективности системы сопровождения работы вузов по обучению инвалидов создана сеть учебно-методических центров: 16 на базе вузов, подведомственных Минобрнауки, и пять на базе отраслевых вузов (подведомственных Минспорту, Минздраву, Минкультуры, Минтрансу, Минсельхозу). По словам Голиковой, благодаря этим центрам с 2016 года удалось увеличить количество студентов с ОВЗ.