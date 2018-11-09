МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Более 16 тысяч детей с ограничениями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет не обучались в образовательных организациях на начало 2017-2018 учебного года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере в пятницу.
"Однако есть и другие показатели, на которые мы не можем реагировать равнодушно — на начало 2017-2018 учебного года более 16 тысяч детей с ограничениями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет не обучались в образовательных организациях, соответственно не находились в социуме. Прошу министерство просвещения, когда вы будете сейчас докладывать о состоянии этого вопроса, обратить на это внимание", — заявила вице-премьер.
Она также добавила, что особое внимание должно уделяться реализации права на образование детей-инвалидов, проживающих в детских домах, школах-интернатах и домах-интернатах.
Для повышения эффективности системы сопровождения работы вузов по обучению инвалидов создана сеть учебно-методических центров: 16 на базе вузов, подведомственных Минобрнауки, и пять на базе отраслевых вузов (подведомственных Минспорту, Минздраву, Минкультуры, Минтрансу, Минсельхозу). По словам Голиковой, благодаря этим центрам с 2016 года удалось увеличить количество студентов с ОВЗ.