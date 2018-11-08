Рособрнадзор проведет пробное итоговое собеседование по русскому языку

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в пятницу, 9 ноября,‬ проведет апробацию итогового собеседования по русскому языку, в которой примут участие более полутора тысяч девятиклассников из 30 регионов РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Рособрнадзоре, итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Успешное прохождение итогового собеседования с текущего учебного года будет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

"В апробации 9 ноября‬ примут участие более 1,5 тысячи обучающих из 30 регионов России. Апробация будет проводиться по модели с участием экзаменатора-собеседника. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что участникам итогового собеседования предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Сообщается, что срок проведения итогового собеседования в текущем учебном году – 13 февраля‬, дополнительные – 13 марта‬ и 6 мая‬.