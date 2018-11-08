Минобрнауки РФ подготовит специалистов для создания разработок ФПИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минобрнауки России подготовит специалистов для создания разработок Фонда перспективных исследований (ФПИ) в оборонной и гражданской промышленности, сообщили РИА Новости в фонде.

"Минобрнауки подготовит специалистов для реализации разработок ФПИ. Стороны рассмотрели проблемы подготовки специалистов, необходимых для практического внедрения результатов, полученных в рамках проектов фонда в оборонном и гражданском секторах экономики", — говорится в сообщении.

Такая договорённость достигнута на встрече заместителя министра науки и высшего образования Марины Боровской и генерального директора ФПИ Андрея Григорьева. Также принято решение подготовить проект соглашения о взаимодействии между Минобрнауки и фондом.

"В ходе встречи основное внимание было уделено всестороннему обеспечению деятельности лабораторий, создаваемых на базе организаций, подведомственных Минобрнауки России для выполнения проектов ФПИ", — уточнили в фонде.

Как отметили в ФПИ, с 2014 года фондом с участием подведомственных Минобрнауки организаций реализованы свыше 30 проектов. Среди наиболее масштабных можно выделить работы, направленные на создание квантового компьютера, в которых активное участие принимает госкорпорация "Росатом".

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.