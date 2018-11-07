В Госдуме обсудят совершенствование профобразования в России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Государственная дума проведет широкое обсуждение вопросов развития и повышения качества профессионального образования в России на парламентских слушаниях с участием профильных министерств и делового сообщества, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная дума проведет широкое обсуждение вопросов развития и повышения качества профессионального образования в России. Это станет одной из тем парламентских слушаний, которые состоятся на следующей неделе, 12 ноября. Мы пригласили большой круг экспертов – не только педагогов, представителей вузов, Российской академии наук, но и делового и предпринимательского сообществ", — сказал Володин по итогам правительственного часа с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

Он подчеркнул, что в вопросах выработки новых стандартов профессиональной подготовки очень важно слышать мнение бизнеса — работодателей, которые понимают реальные потребности рынка труда.

"Важно понимать, что в условиях цифровизации рынок труда стремительно меняется. Все больше процессов роботизируется, и какие-то профессии просто уходят в прошлое. Качество образования и сама система образования не должны отставать от этих процессов. Важнейшей задачей профессиональной подготовки сегодня является обеспечение прорывного развития страны", — пояснил Володин.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил необходимость скорейшей модернизации системы профессионального образования, чтобы добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития, а также поставил задачу организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже работающих россиян.

"И все эти вопросы мы намерены обсудить в ходе парламентских слушаний", — добавил председатель ГД.

Парламентские слушания комитета по образованию и науке на тему "Правовое обеспечение государственной регламентации образовательной деятельности: проблемы и пути решения" состоятся 12 ноября. Участникам слушаний, посвященных вопросам качества профессионального образования, предстоит выработать конкретные предложения по совершенствованию механизмов лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности. На слушания приглашены глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, представители министерства науки и высшего образования, министерства просвещения, отраслевых министерств, Российской академии наук, ректорского корпуса и ведущих ассоциаций вузов, а также организаций работодателей.