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Образование

"Вернет из виртуальных закоулков": ректор МИФИ рассказал о пользе теологии

(обновлено: 13:39 06.11.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинРектор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил СтрихановРектор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Теологическая наука будет способствовать "возвращению молодых людей из виртуальных закоулков в реальный мир". Такое мнение высказал ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, выступая на II Всероссийской научной конференции "Теология в научно-образовательном пространстве". В конференции, которую ведущий ядерный вуз страны проводит уже второй раз, принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве
© Фото : страница НИЯУ МИФИ в Facebook
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Напомним, что теология была признана научной дисциплиной решением высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы. В июне 2017 года состоялась защита первой в России диссертации по новой научной специальности "теология". В 2018 году была создана Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), в которую вошли ректоры вузов из разных регионов страны, реализующих образовательные программы по теологии.

По словам Михаила Стриханова, количество таких ректоров увеличивается, теологические идеи охватывают все большее количество членов научно-педагогического сообщества.

"Любому молодому человеку необходимо знать иерархию ценностей. Сейчас эти ценности все больше обнажаются", ‒ отметил ректор. При этом он подчеркнул, что "молодому человеку в таких условиях необходимо четко знать границу дозволенного ‒ те самые "красные флажки", за которые он не должен заходить, чтобы оставаться ценным членом общества и благочестивым родителем для будущих поколений".

По мнению Михаила Стриханова, университетам и школам предстоит огромная работа по правильному доведению до учащихся этих ценностей. "Мы все знаем ценности "не убей", "не укради", "не лжесвидетельствуй", но труднее всего нам дается заповедь "возлюби ближнего твоего, как самого себя", ‒ сказал ректор.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
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По его мнению, впереди общество подстерегают разные опасности. "Главным искушением сегодняшнего дня" он назвал "удобство и удовольствие". "Возьмем робототехнику и искусственный интеллект. Совершенно очевидно, что за кажущимся удобством применения этих явлений нас ждут вполне очевидные опасности", ‒ сказал ректор. Так, по его мнению, отнюдь не понятно, каким образом будут выстраиваться отношения реального человечества с человечеством искусственным, что произойдет, если искусственное индивидуальное сообщество попытается перенести свои принципы в реальный мир, какие вызовы это принесет государству.

Подводя итоги конференции, ее участники отметили необходимость определить отношения между теологией в светском образовательном поле и богословием духовных школ. "Нужно провести понятийное разделение между университетской теологией с приоритетной рационально-теоретической (философской) методологией и богословием, в основе которого лежит духовный опыт", ‒ отмечено в резолюции конференции.       


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