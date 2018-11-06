В ФИПИ рассказали, какие трудности возникали у участников ЕГЭ по математике

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Не все участники ЕГЭ по математике для успешной сдачи экзамена готовы к содержательной работе с формулами, сообщила пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

ЕГЭ по математике проводится на двух уровнях: базовом и профильном. Участник экзамена может выбрать для сдачи или только базовый, если математика не требуется для поступления в вуз, или оба уровня.

Проведенный ФИПИ анализ результатов работ выпускников этого года показал, что учителя работают над устранением пробелов в базовых знаниях учеников и отрабатывают базовые математические навыки, а важным акцентом стало умение решать практико-ориентированные задачи.

"Лучше, чем в предыдущие годы, выпускники выполнили задания на вычисление вероятности наступления события в практической ситуации. Можно считать, что проявляется повышение математической и методической подготовки учителей по преподаванию вероятностно-статистической линии. Однако далеко не все выпускники готовы к содержательной работе с формулами, и это следует обязательно учесть при планировании работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока еще остаются низкими результаты выполнения как планиметрических, так и стереометрических задач, с ними справляются только наиболее подготовленные участники экзаменов обоих уровней. В ведомстве отмечается, что ввиду этого назрела необходимость в создании непрерывной линии изучения геометрии с 1 по 11 класс на основе единых дидактических подходов, с акцентом на развитие геометрической интуиции и наглядных представлений школьников.

"Более сложными для участников и базового, и профильного экзаменов стали задания по программе средней школы. Так, не более половины участников экзамена могут по графику производной найти точку экстремума (профильный экзамен, задание 7), по графику функции дать характеристику ее производной (базовый экзамен, задание 14)", — сказано в сообщении.

Добавляется, что сдающие слабо владеют базовыми умениями исследования функции с помощью производной (профильный экзамен, задание 12).

Кроме того, в ФИПИ рекомендовали учащимся более осознанно подходить к выбору уровня экзамена по математике, а учителям — активнее использовать дифференцированный подход, учитывая при этом потребности обучающихся и их приоритеты продолжения образования.