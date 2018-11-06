Минобрнауки: вузы-участники "Проекта 5-100" продолжат получать господдержку

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Все российские вузы — участники проекта повышения конкурентоспособности "5-100" продолжат получать государственную поддержку для попадания в число лучших мировых образовательных учреждений, однако размер этой помощи будет зависеть от нового "ранга" вуза, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.
Проект "5-100" был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.
"По итогам заседания Совет рекомендовал Министерству науки и высшего образования Российской Федерации продолжить оказание государственной поддержки всем вузам-победителям – двадцати одному университету – участнику "Проекта 5-100"", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в министерстве, распределение вузов по трем группам предусматривает последующую дифференциацию предоставляемой государственной поддержки.
Также вузам – участникам проекта рекомендовали сфокусироваться на основных приоритетах своего развития, обратить внимание на необходимость обновления и трансформации как системы управления в целом, так и управленческих стратегий в исследовательской, образовательной и инновационной сферах, уделить больше внимания развитию предпринимательского образования как одного из необходимых направлений создания инновационной культуры как внутри университета, так и в регионе в целом, и продолжить работу по развитию кадрового потенциала университетов.