Минобрнауки: вузы-участники "Проекта 5-100" продолжат получать господдержку

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Все российские вузы — участники проекта повышения конкурентоспособности "5-100" продолжат получать государственную поддержку для попадания в число лучших мировых образовательных учреждений, однако размер этой помощи будет зависеть от нового "ранга" вуза, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Проект "5-100" был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.

Сообщается, что 27 октября Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров, являющийся постоянно действующим совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов развития российских университетов, провел заседание, на котором были рассмотрены отчеты университетов – участников "Проекта 5-100" о реализации планов мероприятий по реализации программ повышения конкурентоспособности ("дорожных карт") в 2017 году.

"По итогам заседания Совет рекомендовал Министерству науки и высшего образования Российской Федерации продолжить оказание государственной поддержки всем вузам-победителям – двадцати одному университету – участнику "Проекта 5-100"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вузы-победители были разделены на три группы, в каждую из которых вошло по семь университетов: в первую группу вузов вошли МФТИ, НИТУ "МИСиС", НГУ, НИУ ВШЭ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, ТГУ, во вторую — КФУ, РУДН, Сеченовский университет, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ, а в третью — БФУ им. И. Канта, ДВФУ, Самарский университет, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", СФУ, Университет Лобачевского, ЮУрГУ.

Как подчеркнули в министерстве, распределение вузов по трем группам предусматривает последующую дифференциацию предоставляемой государственной поддержки.

Также вузам – участникам проекта рекомендовали сфокусироваться на основных приоритетах своего развития, обратить внимание на необходимость обновления и трансформации как системы управления в целом, так и управленческих стратегий в исследовательской, образовательной и инновационной сферах, уделить больше внимания развитию предпринимательского образования как одного из необходимых направлений создания инновационной культуры как внутри университета, так и в регионе в целом, и продолжить работу по развитию кадрового потенциала университетов.