В Минпросвещения рассказали, появятся ли штатные психологи в колледжах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решения по вопросу о появлении ставки психолога в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) пока нет, следует довести до конца введение аналогичной меры в школах, заявил пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.

"Давайте не будем забывать, что дети приходят в систему СПО из школ. И наверно, система образования не должна гарантировать наличие психологов везде дальше по жизни, все-таки есть базовое образование, дети его получают, получают какие-то базовые знания… Все-таки нужно довести до конца работу с психологическим кабинетом, наличием психологов именно в среднем общем образовании", — заявил Емельянов.

По его словам, этот вопрос "рассматривается всегда, но пока никаких решений нет". "Мы еще не довели (до конца) работу по психологам в каждой школе… Мы об этом много говорим, все согласны, но это все-таки большая работа: подготовка специалистов, выделение средств", — добавил он.

Как подчеркнул Емельянов, "не решив вопрос в школе с кабинетами психологов, сложно говорить о более высоких уровнях".

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что в рамках концепции развития психологической службы в России в каждой школе могут появиться психологи.