Васильева: нужно развивать онлайн-обучение русскому языку

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Необходимо развивать и улучшать онлайн-обучение русскому языку, особенно это важно для соотечественников за рубежом, которые не имеют возможности получать образование на родном языке, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Что мы можем сделать – это улучшать наше образование именно онлайн, потому что какие бы ни были проблемы… ничто не сможет предотвратить наше желание и стремление преподавать в системе онлайн-курсов… Их много (курсов — ред.), мы их совершенствуем, будем делать это и дальше", — сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, что может сделать РФ для своих соотечественников, которые проживают в странах, где закрывают русские школы и препятствуют получению образования на русском языке.

По словам министра, особенно важно, чтобы дети находились непосредственно в языковой среде.

"И одним из проектов нашего министерства является работа с детьми. В наших лагерях "Смена", "Артек", где юные любители русского языка проходят специализированную смену, мы будем это только наращивать, только увеличивать. Я думаю, что на сегодняшний день работа именно с молодежью, с молодыми соотечественниками является наиболее важной. Для этого мы должны прикладывать все усилия, чтобы они прекрасно знали русский язык, русскую культуру", — отметила она.