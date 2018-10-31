Средняя зарплата учителей в Москве достигла 105 тысяч рублей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Средняя заработная плата учителей московских школ за 9 месяцев 2018 года достигла 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости начальник управления экономического анализа столичного департамента образования Александр Муратов.

"По сравнению с прошлым годом заработная плата учителей московских школ выросла на 22 процента: с 85,9 тысячи в 2017 году до 105 тысяч рублей за девять месяцев 2018 года", — сказал Муратов в среду.

По его словам, росту заработной платы способствовали, в том числе, стимулирующие городские выплаты. Так, с августа 2018 года классные руководители получают дополнительное ежемесячное городское вознаграждение в размере 12,5 тысячи рублей исходя из класса в 25 учащихся.

Кроме того, в обязательном порядке сохранены и все выплаты за классное руководство, которые устанавливают школы самостоятельно. Также московские учителя получают надбавку за активное участие в развитии "Московской электронной школы". С 1 сентября выплату получают все учителя города, использующие МЭШ на своих уроках. Создавая электронные образовательные материалы, московские педагоги имеют возможность получать дополнительные гранты за вклад в развитие библиотеки "Московской электронной школы".

По итогам учебного года школам, показавшим высокие образовательные результаты в интересах жителей города Москвы, выделяются гранты: 20 грантов по 30 миллионов рублей, 50 грантов по 20 миллионов, 100 грантов по 10 миллионов и 50 грантов по 4 миллиона рублей. Эти денежные средства распределяются на премии учителям.