Ведущие педагоги обсудят передовые образовательные практики в Томске

На уроке в школе

На уроке в школе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные педагоги обменяются опытом повышения качества образования и внедрения современных образовательных технологий на Третьем Всероссийском форуме образовательных практик, который пройдет 1-2 ноября в Томске, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Более 90 мероприятий форума разделены по направлениям: "физико-математическое и естественнонаучное образование"; "вопросы детства: от 1 года до 10 лет"; "система дополнительного образования детей"; "гуманитарное образование в школе"; "иноязычное образование и технологии педагогики сотворчества"; "управление образовательной организацией"; "цифровизация образования"; "вопросы качества образования"; "Всероссийская олимпиада школьников", "классный руководитель: перезагрузка".

"Мы хотим, чтобы с каждого мероприятия форума участники выходили с новыми эффективными образовательными практиками, инструментами и желанием немедленно внедрить их в работу образовательной организации", — рассказала РИА Новости ректор Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования Оксана Замятина.

Помимо российских педагогов и организаторов образования в форуме примут участие эксперты из Сингапура и Германии.