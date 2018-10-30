Ведущие педагоги обсудят передовые образовательные практики в Томске

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные педагоги обменяются опытом повышения качества образования и внедрения современных образовательных технологий на Третьем Всероссийском форуме образовательных практик, который пройдет 1-2 ноября в Томске, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Мы хотим, чтобы с каждого мероприятия форума участники выходили с новыми эффективными образовательными практиками, инструментами и желанием немедленно внедрить их в работу образовательной организации", — рассказала РИА Новости ректор Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования Оксана Замятина.
Помимо российских педагогов и организаторов образования в форуме примут участие эксперты из Сингапура и Германии.