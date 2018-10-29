В ФИПИ рассказали, какие задания вызвали трудности на ЕГЭ по биологии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Участникам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии для успешного прохождения проверки не хватает навыков применения теоретических знаний на практике, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на исследование, проведенное Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

Специалисты ФИПИ выделили основные трудности, с которыми столкнулись участники ЕГЭ 2018 года при сдаче экзамена по биологии. Этот предмет традиционно является одним из наиболее востребованных экзаменов по выбору, ежегодно его сдают более 20% от общего числа участников ЕГЭ.

"Для получения высокого балла ЕГЭ по биологии участникам важно обладать умением применять теоретические знания для объяснения конкретных процессов и явлений, происходящих в живой природе", — отметили в ведомстве.

По итогам проведенного анализа результатов было установлено, что участники ЕГЭ 2018 по биологии успешно выполнили задания базового уровня, показали умение решать простейшие задачи по генетике и цитологии, заполнять пропуски в схеме, анализировать биологический текст и выделять нужную информацию, анализировать результаты экспериментов, представленных в виде таблиц, графиков, диаграмм.

В то же время проблемы вызвали задания на основе рисунков. Участники нередко не могли установить по рисунку и соотнести характеристики и признаки органов растений, животных и человека. Традиционно низкие результаты участники показали по темам: "Деление клетки, митоз, мейоз", "Обмен веществ и энергии в клетке" "Формы естественного отбора", "Видообразование", "Нервная система человека", "Нейрогуморальная регуляция", "Экосистемы и присущие им закономерности". Затруднение вызвали и задания на анализ геохронологической таблицы по теме "Развитие органического мира на Земле".

Также плохое знание методов биологических исследований участники показали при решении второй части экзаменационной работы, которая состоит из заданий с развернутыми ответами высокого уровня сложности.