В ФИПИ рассказали, какие задания вызвали трудности на ЕГЭ по биологии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Участникам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии для успешного прохождения проверки не хватает навыков применения теоретических знаний на практике, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на исследование, проведенное Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).
"Для получения высокого балла ЕГЭ по биологии участникам важно обладать умением применять теоретические знания для объяснения конкретных процессов и явлений, происходящих в живой природе", — отметили в ведомстве.
По итогам проведенного анализа результатов было установлено, что участники ЕГЭ 2018 по биологии успешно выполнили задания базового уровня, показали умение решать простейшие задачи по генетике и цитологии, заполнять пропуски в схеме, анализировать биологический текст и выделять нужную информацию, анализировать результаты экспериментов, представленных в виде таблиц, графиков, диаграмм.
Также плохое знание методов биологических исследований участники показали при решении второй части экзаменационной работы, которая состоит из заданий с развернутыми ответами высокого уровня сложности.