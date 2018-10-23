Круглый стол на тему: "Перспективы развития экзаменационных моделей ОГЭ с учетом новых образовательных стандартов".

Участники:

— директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по обществознанию Татьяна ЛИСКОВА;

— заместитель руководителя Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по истории Игорь АРТАСОВ;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по химии Дмитрий ДОБРОТИН;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по биологии Валерьян РОХЛОВ;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по информатике Сергей КРЫЛОВ;

— заместитель руководителя Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по географии Вадим БАРАБАНОВ;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по физике Мария ДЕМИДОВА.

Российские школы постепенно переходят на работу по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного общего образования. В 2020 году сдавать выпускные экзамены в 9 классах предстоит школьникам, которые с 5 по 9 класс обучались на основе ФГОС. Это потребует внесения корректив в экзаменационные модели основного государственного экзамена (ОГЭ). В рамках мероприятия речь шла о предстоящих изменениях.