Бунимович: в обучении детей с ОВЗ никакие технологии не заменят специалиста

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями необходимо, но это не сможет в полной мере заменить взгляд и подход профессионалов этой области, считает уполномоченный по правам человека в Москве Евгений Бунимович.

Комментируя на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" опыт внедрения технологий для обучения детей в центре реабилитации и образования №7 города Москвы, о котором рассказывала его директор Светлана Войтас, Бунимович отметил, что их использование очень важно, однако они в полной мере не смогут заменить специалистов и их опыт и компетенции в этой сфере.

"Нам нужно работать с людьми, а не только с технологиями, потому что они должны понимать, что у каждого ребёнка, особенно у ребёнка с инвалидностью, индивидуальная образовательная траектория, и здесь никакие технологии не заменят нормального, трезвого, профессионального взгляда", — отметил омбудсмен.