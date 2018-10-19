Ведущие эксперты Евразии обсуждают оценку качества образования

ДУШАНБЕ, 19 окт — РИА Новости. Cедьмая ежегодная международная конференция Евразийской Ассоциации оценки качества образования "Оценка качества на разных уровнях образования" открылась в пятницу, 19 октября в Душанбе. Ведущие эксперты из 60 организаций из 13 стран мира, в том числе из России, Великобритании, Кыргызстана, Литвы, Армении и других стран, съехались в столицу Таджикистана, чтобы обсудить лучшие страновые практики оценки и управления качеством образования — от дошкольного до высшего.

Мероприятие совместно организуют Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО) и Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан. Конференция проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Российской программы содействия образованию в целях развития (Russia Education Aid for Development, READ), реализуемой Министерством Финансов и Всемирным банком в России и странах регионов Европы и Центральной Азии, Южной Азии и Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, и Института "Открытое Общество" Фонд Содействия – Таджикистан.

"Президент всегда подчеркивает важность оценки качества в нашей стране, школа всегда была основой образования и воспитания", — заявил на конференции старший советник президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связи с общественностью Сафолзоды Мухаммади. При этом он подчеркнул, что деятельность ЕАОКО направлена на развития экспортного потенциала сферы образования и распространение лучших практик. "Мы рады принимать сегодня ведущих экспертов Евразии в области оценки качества на всех уровнях", — добавил он.

Президент Евразийской ассоциации оценки качества образования Виктор Болотов, поблагодарив Республику Таджикистан за возможность проведения конференции, назвал ее уникальной площадкой, которая объединила 246 участников, в том числе из Донецкой народной республики и Украины.

"Сейчас самое благоприятное время для развития национальных систем образования: в фокусе — развитие человеческого капитала в каждой из стран", — подчеркнул старший специалист в области образования Всемирного Банка Тигран Шмис.

Генеральным информационным партнером конференции "Оценка качества на разных уровнях образования" является проект "Социальный навигатор'' МИА ''Россия сегодня''. Как отметила на конференции руководитель проекта Наталья Тюрина, МИА "Россия сегодня" (Спутник) – ведущая информационная площадка в мире, которая обладает уникальным опытом по представлению объективной и достоверной информации в области образования". "Представляя лучшие практики, мы способствуем развитию обмену опытом и культурному сотрудничеству наших стран", — добавила эксперт.

Завершится конференция 20 октября.