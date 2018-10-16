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Образование

Эксперт: в системе образования сформирован институт внештатных психологов

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© Fotolia / alexsokolovДетский психолог работает с ребенкомДетский психолог работает с ребенком
© Fotolia / alexsokolov

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пресс-конференция на тему: "Развитие психологической службы в системе образования Российской Федерации" состоялась в пятницу, 12 октября 2018 года, в МИА "Россия сегодня". 

В создании Концепции развития психологической службы в системе образования РФ до 2025 года принимали участие все заинтересованные представители профессионального сообщества, отметила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина. 

Дети с планшетным компьютером. Архивное фото
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Методическим центром сопровождения плана реализации Концепции стал созданный на базе Российской академии образования Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе образования. 

"Для нас очень важно, чтобы федеральная повестка как можно более оперативно и эффективно доходила до коллег в субъектах федерации", – сказала Синюгина.  

По ее словам, для практического воплощения пунктов, заложенных и в Концепции и плане ее реализации, "необходима общественно-профессиональная вертикаль, которая позволяла бы сделать эти процессы результативными и успешными". 

В ведомстве приняли решение о подключении к данной работе внештатных психологов из системы образования. Это авторитетные профессионалы, которые могли бы работать над координацией деятельности соответствующих структур на региональном и окружном уровнях. 

Подростки
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"Субъекты представили нам свои предложения по кандидатурам коллег… Сегодня данный институт сформирован и мы начинаем взаимодействие с внештатными психологами", – подчеркнула она. 

Особо важно, чтобы в случае возникновения в учебном заведении конфликтной ситуации, требующей оперативного вмешательства, сработала мобильная профессиональная группа специалистов. "Мы уверены, что именно такой коллектив у нас сложился из числа внештатных психологов системы образования", – добавила она. 

Наличие в школе психологов это вопрос не кадровый, а профессиональный, полагает проректор Московского государственного 

психолого-педагогического университета (МГППУ), директор Института проблем инклюзивного образования Светлана Алехина. "Такой специалист должен быть. И он, мало того, должен иметь высокую квалификацию", – сказала она.     

Кто будет работать с электронной школой завтра: в фокусе – профессиональный стандарт педагога
© РИА Новости
Кто будет работать с электронной школой завтра: в фокусе – профстандарт педагога
Сообщив, что вуз уже много лет "живет темой профессионального стандарта педагога-психолога", она уточнила, что документ вступил в силу 1 января 2017 года. Его разрабатывали с единомышленниками из других университетов. 

Сам факт создания этого стандарта говорит о том, что профессия, которая в следующем году отметит тридцатилетие, "созрела и проявилась как некоторый комплекс серьезных профессиональных компетенций". 

Между тем мониторинг, охвативший 2600 педагогов-психологов, выявил масштабные пробелы в их профессиональной подготовке.  

В частности, 63% респондентов признались, что не готовы к работе с детьми с ОВЗ. Это очень тревожная цифра. "Сегодня такие дети, с особенностями, а некоторые с серьезными нарушениями, приходят в любую школу, расположенную рядом с местом их проживания", – пояснила проректор.   

Ребенок в детском саду. Архивное фото
© Fotolia / santypan
Более половины российских детсадов не имеют в штате педагога-психолога
От дефицита профессиональных знаний страдают и школьные учителя. Несколько лет МГППУ ведет мониторинг профессиональной готовности педагогов к реализации требований федеральных стандартов. "И мы видим, что на протяжении последних пяти лет где-то 74-75 процентов педагогов (трое из каждых четырех) постоянно просят психологической и методической поддержки специалистов сопровождения", – поделилась она.  

"Крайне нужны психологи, владеющие принципами развития, умеющие прогнозировать индивидуальное развитие, в том числе и школьника с особыми образовательными потребностями", – рассказала она. 

 


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