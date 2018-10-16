Эксперт: в системе образования сформирован институт внештатных психологов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пресс-конференция на тему: "Развитие психологической службы в системе образования Российской Федерации" состоялась в пятницу, 12 октября 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

В создании Концепции развития психологической службы в системе образования РФ до 2025 года принимали участие все заинтересованные представители профессионального сообщества, отметила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

Методическим центром сопровождения плана реализации Концепции стал созданный на базе Российской академии образования Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе образования.

"Для нас очень важно, чтобы федеральная повестка как можно более оперативно и эффективно доходила до коллег в субъектах федерации", – сказала Синюгина.

По ее словам, для практического воплощения пунктов, заложенных и в Концепции и плане ее реализации, "необходима общественно-профессиональная вертикаль, которая позволяла бы сделать эти процессы результативными и успешными".

В ведомстве приняли решение о подключении к данной работе внештатных психологов из системы образования. Это авторитетные профессионалы, которые могли бы работать над координацией деятельности соответствующих структур на региональном и окружном уровнях.

"Субъекты представили нам свои предложения по кандидатурам коллег… Сегодня данный институт сформирован и мы начинаем взаимодействие с внештатными психологами", – подчеркнула она.

Особо важно, чтобы в случае возникновения в учебном заведении конфликтной ситуации, требующей оперативного вмешательства, сработала мобильная профессиональная группа специалистов. "Мы уверены, что именно такой коллектив у нас сложился из числа внештатных психологов системы образования", – добавила она.

Наличие в школе психологов это вопрос не кадровый, а профессиональный, полагает проректор Московского государственного

психолого-педагогического университета (МГППУ), директор Института проблем инклюзивного образования Светлана Алехина. "Такой специалист должен быть. И он, мало того, должен иметь высокую квалификацию", – сказала она.

Сообщив, что вуз уже много лет "живет темой профессионального стандарта педагога-психолога", она уточнила, что документ вступил в силу 1 января 2017 года. Его разрабатывали с единомышленниками из других университетов.

Сам факт создания этого стандарта говорит о том, что профессия, которая в следующем году отметит тридцатилетие, "созрела и проявилась как некоторый комплекс серьезных профессиональных компетенций".

Между тем мониторинг, охвативший 2600 педагогов-психологов, выявил масштабные пробелы в их профессиональной подготовке.

В частности, 63% респондентов признались, что не готовы к работе с детьми с ОВЗ. Это очень тревожная цифра. "Сегодня такие дети, с особенностями, а некоторые с серьезными нарушениями, приходят в любую школу, расположенную рядом с местом их проживания", – пояснила проректор.

От дефицита профессиональных знаний страдают и школьные учителя. Несколько лет МГППУ ведет мониторинг профессиональной готовности педагогов к реализации требований федеральных стандартов. "И мы видим, что на протяжении последних пяти лет где-то 74-75 процентов педагогов (трое из каждых четырех) постоянно просят психологической и методической поддержки специалистов сопровождения", – поделилась она.

"Крайне нужны психологи, владеющие принципами развития, умеющие прогнозировать индивидуальное развитие, в том числе и школьника с особыми образовательными потребностями", – рассказала она.



