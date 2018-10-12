Около 20 млн родителей получат поддержку в рамках нацпроекта "Образование"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Порядка 20 миллионов родителей смогут получить поддержку в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", который войдет в нацпроект "Образование", заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

"Мы очень надеемся, в начале проекта ("Поддержка семей, имеющих детей" — ред.), что к 2024 году мы сможем охватить 20 миллионов наших родителей, может быть и больше, привлечь их к участию в нашей деятельности. Мы очень стараемся, чтобы наши шаги и ваши шаги, нашли точки соприкосновения. И мы, действительно, сможем работать вместе, потому что без этого нельзя",- сказала Васильева на пленарном заседании съезда по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения.

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом.

К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации будут функционировать центры помощи родителям; 20 миллионов граждан: родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, в том числе через федеральный портал.

Национальный проект в сфере образования был утвержден майским указом президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.