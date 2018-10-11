Опрос показал, что учителя думают о системе школьного образования в РФ

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Почти 80% работников образования считают систему школьного образования эффективной, предоставляющей ребенку возможность получить все необходимые знания и навыки, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленных на пресс-конференции в четверг.

По данным слайдов, показанных в ходе пресс-конференции, респондентам задавали вопрос относительно эффективности школьного образования – 76% опрошенных ответили, что систему школьного образования сегодня можно назвать эффективной, и она дает ребенку возможность получить все необходимые знания и навыки, 17% назвали систему неэффективной, 7% ответить затруднились.

При этом качеством учебников довольны 76% опрошенных. Недовольство выразили 21%, отметив недостаточное раскрытие тем, отсутствие четких формулировок (43% от числа недовольных), сложную подачу материала (26%) и отсутствие логики в содержании (22%).

Также 81% опрошенных отметили, что для них важно иметь возможность самостоятельно выбирать учебники, так как это позволяет адаптировать учебный процесс под разных учеников (54%) и давать учащимся более глубокие знания (43%).

Метод опроса — личный опрос руководителей школ, учителей-предметников, школьных педагогов, учителей начальных классов в 45 регионах РФ. Опрос проведен с 19 по 27 сентября 2018 года, среди 1,2 тысячи респондентов.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что федеральный перечень учебников будет составлен к концу 2018 года. Весной сообщалось, что около 30% учебников, которые предлагалось включить в перечень для школ, забракованы после дополнительной экспертизы. Новый перечень будет рекомендоваться школам, начиная с 2019 года.