Васильева: национальный рейтинг общего образования в РФ запустят в 2019 г

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Национальный рейтинг общего образования запустят в 2019 году, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

Ранее она говорила, что министерство просвещения РФ может создать национальный рейтинг общего образования по аналогии с национальным рейтингом университетов.

"Создать рейтинг несложно, на самом деле. Вопрос — как мы это будем делать, какая будет точка отсчета, и с чего мы начнем, я думаю, что 2019 год будет началом нашей деятельности именно по национальному рейтингу, в том числе наряду со всеми другими. Рейтинг будет уже запущен в 2019 году", — сказала Васильева журналистам на открытии выставки "Школа – территория возможностей".

Она отметила, что такой в рейтинге общего образования могли бы принимать участие не только школы РФ.

"Причем, используя не только наши школы, но и школы, допустим, стран СНГ — это было бы интересно, потому что у нас ведь очень похожие системы. Сравнительный анализ, который мы получим при этом исследовании — он будет интересен, прежде всего, для того, куда двигаться дальше", — подчеркнула министр.

Фотовыставка "Школа – территория возможностей", составленная из 48 фотографий, посвящена самым разным аспектам жизни российской школ. В составе экспозиции использованы фотографии ведущих российских периодических изданий, а также множества образовательных организаций. Экспозиция будет работать на Тверском бульваре весь октябрь.