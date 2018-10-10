Минобрнауки планируют сформировать до конца года

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планируется сформировать до конца 2018 года, заявил глава ведомства Михаил Котюков.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Главой министерства просвещения была назначена Ольга Васильева.