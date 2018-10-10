Минобрнауки планируют сформировать до конца года

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 10 октября 2018

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 10 октября 2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планируется сформировать до конца 2018 года, заявил глава ведомства Михаил Котюков.

"На сегодня примерно две трети сотрудников приняты на работу переводом из министерства образования и науки и Федерального агентства научных организаций. Уже объявлен конкурс на вакантные должности… В наших планах основные организационные моменты, связанные с формированием кадрового состава, в этом году реализовать",- сказал Котюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Главой министерства просвещения была назначена Ольга Васильева.