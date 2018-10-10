Минобрнауки продолжит повышение зарплат преподавателям вузов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования продолжит повышение зарплат преподавателям российских вузов, заявил глава ведомства Михаил Котюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он рассказал, что "те отчетные данные, которые мы сегодня получаем за, соответственно, уже прошедшие периоды, и там, где сформированы эти данные, показывают, что эта задача (повышения зарплаты — ред.) в университетах, как и в научных организациях выполнена".

"Нужно ли на этом останавливаться? Вряд ли, потому что это средние показатели, и они предполагают достаточно серьезную дифференциацию среди образовательных, научных или медицинских организаций. Здесь ведь важен не факт географической локализации…, а здесь важно, чтобы эта система стимулировала качественное выполнение тех задач, ради которых человек трудится в соответствующей организации", — сказал Котюков, отвечая на вопрос будет ли министерство заниматься повышением зарплат сотрудников университетов.