Рособрнадзор впервые исследует уровень подготовки первокурсников СПО

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проведет исследование уровня подготовки первокурсников среднего профессионального образования (СПО) 11 октября, заявил заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев.

"В этом году мы проводим исследование качества общеобразовательной подготовки первокурсников, обучающихся в организациях среднего профессионального образования… Нас очень беспокоит ситуация, которая сложилась в СПО, и надо проверить, есть ли улучшения или идет регресс", — сказал Музаев на пресс-конференции в Рособрнадзоре.

Он отметил, что в рамках исследования, которое пройдет 11 октября, будет изучаться качество предметной подготовки первокурсников по русскому языку, математике, истории и иностранному языку.

"Используемые в диагностических работах задания проверяют, обладают ли участники исследования широким спектром общих учебных и предметных умений", — добавил он.

По его словам, в исследовании примут участие более 50 тысяч первокурсников из 545 организаций среднего профессионального образования 64 регионов России, результаты исследования будут подведены в декабре 2018 года.

"Я думаю, выборка достаточно такая серьёзная, и на базе этой выборки мы получим хорошие материалы, по итогам которых уже можно будет обсуждать с экспертным сообществом уровень образования в техникумах и колледжах", — подчеркнул Музаев.