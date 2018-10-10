Рособрнадзор проверит качество образования по географии в 7 и 10 классах

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Рособрнадзор проведет национальное исследование качества образования (НИКО) по географии в 7 и 10 классах, заявил заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев.

"Шестнадцатого октября мы проведем исследование для обучающихся 7 классов и 18 октября для учеников 10 классов. Цель исследования — выявление уровня географической подготовки обучающихся основной и средней школы", — сказал Музаев на пресс-конференции в Рособрнадзоре.

Он отметил, что в исследовании примут участие более 50 тысяч школьников из 647 общеобразовательных организаций 80 регионов РФ, результаты исследования будут подведены в декабре 2018 года.

Национальные исследования качества образования (НИКО) — общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора. Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение диагностической работы и анкетирование.