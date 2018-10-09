Ямбург: система учительского роста не должна лишать учителей преференций

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол в формате видеомоста Москва – Санкт-Петербург – Липецк на тему "Кто будет работать с электронной школой завтра: в фокусе – профессиональный стандарт педагога" состоялся в понедельник, 8 октября 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

В 2014 году сформирован и принят Профессиональный стандарт педагога, направленный на обучение учителей новым профессиональным компетенциям.

Постепенно в 23 территориях была начата работа по подготовке учителей в этом формате. Между тем в августе 2017 года в соответствии с поручением Президента РФ В. Путина принят новый проект уровневого профессионального стандарта педагога и модели Национальной системы учительского роста (НСУР).

По словам директора школы № 109, президента Педагогической ассоциации "Педагог XXI века" Евгения Ямбурга, главное, чтобы при внедрении этой системы ни один учитель не потерял свои преференции. "С самого начала было оговорено: все социальные гарантии, категории и почетные звания должны сохраниться", – отметил Ямбург.

"Понимая, что опять потребуется переходный период очень серьезный, мы и здесь попросили не спешить", – добавил он, уточнив, что переговоры вокруг нового пакета документов вел с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Очень хорошо понимаю возражения наших уважаемых профсоюзов: здесь каждый шаг должен сопровождаться подушкой безопасности, то есть, не ухудшать материальное положение учителей", – признал эксперт.

По его словам, помимо всего прочего, потребуются "содержательные изменения некоторых параграфов и положений существующего законодательства". Вновь подчеркнув, что новая модель аттестации "никак не противоречит предыдущей", он в то же время напомнил, что пенсионный возраст отодвинулся.

Это налагает особую ответственность по отношению к старшему поколению. "Пожилых учителей нельзя обижать, они в тяжелом положении… Глаза не горят… Не трогайте их, дайте нормально доработать", – акцентировал он.

Охватившее около 30 стран исследование относительно принятого механизма аттестации педагогов, а также анализ 85 систем подходов к аттестации, привели к неутешительному выводу.

"У каждого субъекта Российской Федерации свой подход к проведению аттестации. Мы не увидели единого подхода к пониманию лучшей учительской практики", – отметил проректор Московского государственного психолого-педагогического университета по внеучебной и социальной работе Андрей Милехин. Вуз выступает оператором реализации проекта разработки новой модели аттестации учителей.

"Чтобы подтвердить соответствие занимаемой должности учителя в одном регионе, необходимо набрать десять баллов, а в другом шестьсот", – привел он пример.

Апробация новой модели аттестации проходила в 19 субъектах федерации и 11 вузах с применением Единого федерального оценочного материала (ЕФОМ). "Это те механизмы, которые позволяют оценить уровень сформированности профессиональной компетенции, они дифференцированы", – пояснил участник мультимедийного круглого стола.

Он рассказал, что 8 октября 2018 года на сайте ефом.рф стартовало общероссийское общественно-профессиональное обсуждение новой, доработанной по итогам апробации модели аттестации учителей.

Ее проверяли на практике 615 учителей и 468 студентов. Собрано порядка двенадцати контент-единиц относительно результатов апробации.

Как подчеркнул эксперт отдела по вопросам общего образования аппарата Профессионального союза работников народного образования и науки РФ Сергей Шадрин, "настороженное отношение вызвал у нас не документ стандарта как таковой, а механизм его реализации на практике".

В 2016 выяснилось, что более половины субъектов федерации не заложили средства на повышение квалификации педагогических работников. "Мы полагаем, что планы по применению профессиональных стандартов не будут выполнены к январю 2020, как предусмотрено постановлением правительства", – поделился он.

В силу того, что изначально требования профстандарта не были экономически обеспечены в регионах, планку требований к педагогическим работникам пришлось снизить. "Требования к квалификации, установленные профстандартом, были приведены в фактическое соответствие с Единым квалификационным справочником", – пояснил эксперт.

Среди особенностей внедрения профстандарта в регионе участница мультимедийного круглого стола в Санкт-Петербурге, заместитель председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна Рыборецкая назвала включение педагогов в реализацию инновационных проектов.

Совместно с Российской академией образования здесь воплощают инновационный проект "Безопасная образовательная среда". Участие педагогов предполагает развитие ряда профессиональных компетенций. В частности, умения регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды.

Ведется внедрение новых форм повышения квалификации. "Мы направляем в муниципалитеты существенные финансовые средства, предназначенные учителю. И он выбирает программу повышения квалификации в ведущих федеральных вузах", – отметила она.

По ее словам, областные педагоги могут учиться в Московском государственном психолого-педагогическом университете, в МПГУ. "Буквально в августе мы заключили соглашение с герценовским университетом", – рассказала чиновница.