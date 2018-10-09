Эксперт: на одного психолога в российских школах приходится 657 учеников

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог России – 2018" пройдет с 11 по 16 октября в Москве. В мероприятии, организованном Министерством просвещения РФ, Федерацией психологов образования России и Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ), примут участие лучшие педагоги-психологи из 85 российских регионов. Они стали победителями региональных конкурсов, а теперь представят себя и свою образовательную организацию на федеральном уровне.

Как отметила в преддверии конкурса проректор по инклюзивному образованию МГППУ, директор Института проблем инклюзивного образования Светлана Алехина, сегодня в школах работают 26 тысяч 900 педагогов-психологов, и на одного психолога в среднем приходится 657 учеников. По ее мнению, это совершенно не соответствует потребностям детей в психологической помощи.

Более того, эксперт привела статистику, согласно которой примерно 65 процентов российских учителей требуют методической поддержки педагогов-психологов. "Инклюзивная парадигма меняет школу: дети приходят очень разные, педагоги нуждаются в профессиональной связке с психологами", ‒ подчеркнула проректор. При этом, как добавила эксперт, на сегодняшний день любой директор школы понимает, что без педагога-психолога (или даже целой команды таких специалистов) невозможно реализовать образовательные задачи и получить устойчивые результаты в развитии детей.

Конкурс "Педагог-психолог России" проводится ежегодно с 2007 года. Он направлен на создание условий для самореализации педагогов-психологов, выявление талантливых педагогов-психологов, распространение передового профессионального опыта педагогов-психологов организаций и тиражирование лучших психолого-педагогических практик.