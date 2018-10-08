Кто будет работать с электронной школой завтра: в фокусе – профстандарт педагога

Мультимедийный круглый стол в формате видеомоста Москва – Санкт-Петербург – Липецк на тему: "Кто будет работать с электронной школой завтра: в фокусе – профессиональный стандарт педагога".
Участники в Москве:
— директор школы № 109, президент Педагогической ассоциации "Педагог XXI века" Евгений ЯМБУРГ;
— эксперт отдела по вопросам общего образования аппарата Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Сергей ШАДРИН;
— проректор Московского государственного психолого-педагогического университета по внеучебной и социальной работе Андрей МИЛЕХИН;
— начальник отдела кадров и документооборота МГППУ Игорь ЕГОРОВ.
В Санкт-Петербурге:
— заместитель председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна РЫБОРЕЦКАЯ.
В Липецке:
— победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 2015, учитель физики и информатики гимназии № 12 Алла ВОЛКОВА.
Профессиональный стандарт педагога – ключевой инструмент, определяющий в рамках Национального проекта "Образование" качество действующих и будущих учителей России. Как формируются требования к этой профессии? Кто, где и как готовит учителя будущего? Когда система заработает в масштабах страны?