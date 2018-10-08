Эксперты обсудят оценку качества на разных уровнях образования

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Cедьмая ежегодная международная конференция Евразийской Ассоциации оценки качества образования "Оценка качества на разных уровнях образования" пройдет 19 и 20 октября 2018 года в Душанбе.

Мероприятие, в котором примут участие эксперты из 9 стран мира и СНГ, совместно организуют Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО) и Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан. Конференция проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Российской программы содействия образованию в целях развития (Russia Education Aid for Development, READ), реализуемой Министерством Финансов и Всемирным банком в России и странах регионов Европы и Центральной Азии, Южной Азии и Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, и Института "Открытое Общество" Фонд Содействия – Таджикистан.

Евразийская ассоциация оценки качества образования создана при поддержке программы READ как площадка для обсуждения лучших страновых практик оценки и управления качеством образования.

"Конференции ассоциации традиционно вызывают большой интерес у наших коллег из разных стран", – сообщил президент ЕАОКО, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.

По его словам, на прошлой конференции в Санкт-Петербурге представителями более 10 стран и 40 регионов России было принято решение о проведении следующей конференции по проблемам оценки качества на всех уровнях образования.

"Коллеги из Национального центра тестирования любезно согласились пригласить участников в Душанбе. Мы ожидаем плодотворную работу по обмену опытом стран СНГ по оценке качества от дошкольного до высшего образования", – отметил Болотов.

С точки зрения первого заместителя директора Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан Савзали Джафарова, ежегодная международная конференция ЕАОКО является "уникальным событием года, где собираются коллеги из стран СНГ, дальнего зарубежья и которая создает платформу для конструктивного сотрудничества в области оценки качества образования".

Для специалистов Национального центра тестирования, Министерства образования и науки Республики Таджикистан и представителей различных образовательных структур, участвующих в работе конференции ожидаемые дискуссии, по его словам, будут иметь "большое научное, методическое и практическое значение".

"Знакомство с опытом построения системы оценивания в разных странах и лучшими практиками могут быть полезны и поучительны для создания и развития национальной системы оценивания в Республике Таджикистан", – сказал он.

Ожидается, что среди более чем 150 участников мероприятия будут специалисты из Республики Армении, Республики Беларусь, Великобритании, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Литовской Республики, Республики Молдова, России, Республики Таджикистан.

Генеральным информационным партнером конференции "Оценка качества на разных уровнях образования" является проект "Социальный навигатор'' МИА ''Россия сегодня''.