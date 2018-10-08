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Образование

Черникова: робот никогда не сможет полностью заменить учителя

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© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Ректор МИСиС Алевтина ЧерниковаРектор МИСиС Алевтина Черникова
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"

Что такое #EdCrunch University, какие задачи он создан решать? Почему даже школьникам важно учиться работать с большими данными? Правда ли, что компьютер не входит в "зону комфорта" вузовского педагога? Об этом корреспондент "Социального навигатора" поговорил с ректором Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтиной Черниковой.

– Алевтина Анатольевна, НИТУ "МИСиС" уже пятый год подряд организует конференцию #EdCrunch. Каким стал #EdCrunch в 2018 году?

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Котюков: итоги "EdCrunch" можно интегрировать в нацпроект "Образование"
– Действительно, на протяжении пяти лет НИТУ "МИСиС" является идеологом и организатором международной образовательной конференции #EdCrunch, задача которой – способствовать широкому внедрению новых образовательных технологий. Эта площадка вышла за рамки просто конференции, и с каждым годом становится все более важным, значимым и масштабным событием. Причем, не только для академического, но и для бизнес-сообщества.

Сегодня это целая экосистема, включающая множество мероприятий и проектов. В рамках Pre-day прошли более 20 воркшопов с топовыми российскими и зарубежными экспертами. Традиционно проводятся конкурсы лучших онлайн-курсов, платформ, образовательных стартапов.

В этом году стартовал новый проект #EdCrunch University. В структуре НИТУ "МИСиС" мы создали центр по новым образовательным технологиям. Его деятельность направлена на повышение качества и доступности образования, создание в университете цифровой образовательной среды. Мы создаем коммуникационную площадку, куда могут прийти люди, интересующиеся новыми технологиями и трендами в образовании.

– Если говорить о высшем образовании в целом: насколько оно изменилось за последние, скажем, лет десять?

V Глобальная конференция #EdCrunch2018
© НИТУ "МИСиС", Мария Бродская
Эксперт: онлайн-курсы могут спасти университеты от кризиса
– Мир стремительно меняется, привычные профессии уходят в историю, появляются новые – мы все тому свидетели. Пока не верится, что скоро не будет водителей, но во многих странах мира уже реализуются проекты, направленные на разработку беспилотного автотранспорта. В свое время НИТУ "МИСиС" вместе с консорциумом КамАЗ и компанией Cognitive Technologies разрабатывал первый в России беспилотный грузовой автомобиль. Проект продолжает развиваться. У себя на территории КамАЗ планирует ввести беспилотное сообщение. "У себя" – поскольку в настоящее время есть ряд очевидных ограничений для выезда такого грузовика за проходную предприятия.

Цифровизация уверенно входит в нашу повседневность. Девиз #EdCrunch2018 – "Данные, которые трансформируют". Речь о трансформации не только системы образования, но и отношения каждого к нему. Учиться постоянно, каждый день необходимо, чтобы оставаться конкурентоспособным. Эффективная организация, в том числе и процесса обучения, приводит к необходимости сбора и анализа больших данных.

– А что такое для вас большие данные? Почему даже школьникам важно учиться с ними работать?

Оборудование лаборатории Сверхпроводящие метаматериалы НИТУ МИСиС, занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера. Архивное фото
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Российские ученые приступили к работам по созданию квантового компьютера
– Примеров можно много привести. В НИТУ "МИСиС" открыта лаборатория создания материалов с заданными свойствами, которую возглавил профессор Игорь Абрикосов из университета Линчёпинга (Швеция), выпускник нашего университета. Среди научного оборудования в распоряжении лаборатории находится суперкомпьютер, который работает с большими массивами данных. Совместно с коллегами из университетов России и мира создается система больших данных в области материаловедения.

Сбор, анализ больших данных необходим и в других сферах деятельности. Например, когда мы приходим к врачу, и он ставит нам диагноз на основании профессионального опыта и накопленной им статистики. А если под рукой окажется еще и большая совокупность данных о том, как та или иная болезнь протекала, врач поставит диагноз более точно.

Еще один пример связан с образованием. Важно обладать информацией "из класса": что сложно дается, где теряются фокусы внимания? Для получения ответа нужен постоянный мониторинг обратной связи. Сбор и анализ данных.

Основатель и президент платформы EdX Анант Агарвал рассказал на #EdCrunch2018 о результатах проведенного исследования по изучению концентрации внимания ученика, обучающегося на онлайн-курсах. Оно показало, что максимальная концентрация внимания длится не более шести минут. Это не значит, что все уроки должны стать шестиминутными. Речь о необходимости вовремя менять фокус внимания.

Возможности перемещения человеческого сознания на внешний носитель
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / lubavnel, Fotolia / Sarah Holmlund
Робот или учитель: американский эксперт верит в тандем
- Многие видят в умной машине скрытого конкурента, угрозу для своего ремесла. Поэтому в борьбе за выживание всегда будут выталкивать ее за дверь, есть такая гипотеза авторитетных ученых. Что вы о ней думаете?

– У каждого из нас есть зона, где привычно и безопасно. Мы с осторожностью относимся ко многим изменениям в жизни. Но выход из зоны комфорта необходим людям, которые ставят перед собой задачи саморазвития, личностного роста. И компьютер здесь точно не конкурент, а помощник.

Дети в день открытия конференции #EdCrunch спрашивали у взрослых, будут ли их учить роботы. Уже сегодня роботы-игрушки помогают малышам учиться. Взрослые тоже обучаются при помощи компьютеров. Например, при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения. Но если говорить об образовании, как о процессе передачи образа, о воспитании, как о передаче ценностей, то робот никогда не сможет заменить учителя. Того, кто открывает ученику двери в большую и сложную жизнь.

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