Голикова: более 237 млрд рублей выделено на проект "Современная школа"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство заложило в бюджете 237,6 млрд рублей в течение шести лет на проект современной школы, на переподготовку учителей будет направлено еще 15 млрд. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи с учителями одной из московских школ в День учителя.

"Сейчас мы заложили в бюджете 237,6 млрд рублей на проект современной школы, на переподготовку учителей еще 15 млрд рублей для того, чтобы дать возможность повысить квалификацию. С другой стороны еще и получить новые компетенции тем учителям, которые являются молодыми учителями — до 35 лет. Чтобы они имели возможность пройти такое обучение на различных площадках и платформах наших высших учебных заведений", — сказала Голикова.