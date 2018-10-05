Медведев: задача образования - помочь человеку реализовать таланты и мечты

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником и отметил, что задача образования — помочь человеку полностью реализовать свои таланты и мечты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
По словам Медведева, сегодняшний праздник — это повод для каждого еще раз выразить свою огромную любовь, благодарность и уважение учителям.
"В школах бывают каникулы, но в вашей профессии выходных нет. Она круглосуточная. Своему призванию вы посвящаете каждое мгновение своей жизни, отдаете все силы и талант", — сказал премьер.
Он отметил, что в памяти навсегда остается первая встреча с первой учительницей, самые интересные уроки, радость познания чего-то нового. Учителя открывают перед учениками не просто страницы умных книг, а целый мир во всем его многообразии. Это непростая задача, которая требует от педагога бесконечного терпения, любви, самоотверженности, заявил Медведев.
Он добавил, что педагог Константин Ушинский называл учителя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра. Целью этой благородной профессии он считал умение зажечь в человеке "жажду серьезного труда, без которого жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой". По мнению Медведева, эти слова по-прежнему справедливы.
"Искренне желаю, чтобы ваш труд был всегда оценен по достоинству. Счастья вам, здоровья и благополучия", — добавил премьер.