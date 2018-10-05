Около 1,5 млн школьных педагогов России отпразднуют День учителя

Учительница на уроке в День знаний в школе № 50 в Чите

Учительница на уроке в День знаний в школе № 50 в Чите

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Около 1,5 миллиона школьных педагогов в России отметят в пятницу свой профессиональный праздник — День учителя, лучших представителей этой профессии в Кремле поздравят глава Министерства просвещения Ольга Васильева и вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии награждения победителей конкурса "Учитель года-2018".

По данным Минпросвещения, всего в России более 1,5 миллиона школьных учителей. В эту пятницу они получат поздравления от своих учеников, праздник также отметят работники детских садов и вузов.

В поздравлении учителям Васильева отметила их вклад в воспитание детей, подчеркнув, что "учительская профессия – это высокая миссия и преданное служение своему делу, в свой каждодневный труд педагоги вкладывают не только свои знания, но и душевные силы".

В этот день в Государственном Кремлевском дворце наградят победителей конкурса "Учитель года-2018". Награды лучшие педагоги страны получат из рук Васильевой и Голиковой.

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. В этот раз в нем участвуют учителя из всех 85 регионов страны. Победителем конкурса в 2017 году стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга, поэтому в этот раз мероприятие проходит в северной столице. Финал конкурса традиционно приурочен к профессиональному празднику — Дню учителя. Победителя этого года объявят 5 октября на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя. В этот день в 1966 году произошло важное для учителей событие: на межправительственной конференции в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда (МОТ) приняли Рекомендации о положении учителей – первый международный документ о правовом статусе работников образования.